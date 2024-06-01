Київ готується до важкої зими: що мають знати мешканці столиці (відео)

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Враховуючи масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури України, влада Києва не стала зволікати і почала активно готуватися до зими. На даний момент виконується основний масив необхідних робіт і продовжується найбільш динамічна фаза підготовки.

Київ однозначно чекає важка зима, проте столична влада не сидить склавши руки. Про це мер міста Віталій Кличко розповів у ефірі телеканалу "Київ 24".

Ні для кого не секрет, що зима цього року буде дуже тяжкою. Це пов’язано насамперед із регулярними масованими атаками з боку РФ на об’єкти української енергетичної інфраструктури.

У зв’язку з цим влада Києва вже почала активно готуватися до настання зими та проводити першочергові роботи. Йдеться про гідравлічні випробування теплових мереж.

"Київ готується до складної зими з огляду на масштабне пошкодження енергетичної системи. Це не таємниця і ми всі про це знаємо. Зараз найбільш динамічна фаза підготовки в місті Києва триває. З 16 травня продовжуються випробування теплових мереж у нашому місті. Вони (випробування — прим. ред.) є необхідною частиною підготовки та показали себе на практиці минулої зими – рівень аварійності в опалювальний період зменшився на 15%. Це досить великі цифри", – зазначив Віталій Кличко.

Мер Києва додав, що, з іншого боку, тестування мереж на міцність передбачає відключення гарячої води у споживачів. За його словами, подібні процеси вимагають чіткої комунікації з громадськістю та постійного інформування киян про те, що відбувається у місті.

"Я робив на цьому постійно акцент на нарадах з керівниками районів та наших комунальних підприємств. Потрібно інформувати про ті речі, які місто робить, і про ті тимчасові незручності, з якими стикаються кияни", — резюмував мер столиці.

Він підкреслив, що готуючись до зими потрібно також перевірити усі електрощитові та будинкові електромережі, замінити комплектуючі та провести ремонти.

Зокрема, міська влада планує:

провести ремонт понад 150 теплоджерел,

відремонтувати понад 200 котлів,

здійснити ремонт насосного обладнання,

провести обстеження димових труб,

продовжити програму перекладки найбільш зношених ділянок тепломереж.

Наразі, усі котельні міста, де це дозволяє потужність, вже оснащені генераторами для безперебійної роботи. Місто працює над тим, щоб обладнати генераторами більш потужні теплоджерела.

Також місто додатково матиме ще понад 50 пересувних міні-котелень, які будуть розташовані у столичних лікарнях, пологових будинках та найбільш важливих соціальних обʼєктах. Частину з них придбали за бюджетні кошти, а частину місто отримає від USAID.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що адвоката Медведчука хочуть включити до важливої комісії Київської міськради. Проект рішення підписаний міським головою Віталієм Кличком — він і є суб’єктом подання.