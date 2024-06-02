В Киеве из-за ливня затопило улицу, пересекающую три района столицы, движение затруднено (карта)

Движение транспорта затруднено в обоих направлениях

Сегодня, 2 июня, на столицу Украины обрушилась непогода. Из-за мощного ливня затоплены несколько улиц. Это усложняет дорожное движение.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева. По её данным, по состоянию на 18:15 в Киеве усложнено движение автотранспорта на улице Стеценко.

"В связи со значительными осадками на улице Стеценко движение транспорта затруднено в обоих направлениях", — говорится в сообщении.

Полицейские предупреждают о необходимости учитывать эти данные при планировании поездок.

Напомним, что в воскресенье, 2 июня, синоптики прогнозировали на большей части территории Украины грозовые дожди, местами с градом и шквалами, 15 – 20 м/с.

Также мы сообщали о том, что на Закарпатье мощная буря пронеслась по нескольким городам и наделала беды людям. Так град, который в городе Тячев был размером с мяч для настольного тенниса, повредил имущество, а сильный ветер снес крыши.