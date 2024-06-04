В Киеве прямо среди двора нашли гранатомет (видео)

Сетью разлетелось видео

Во вторник, 4 июня, в Киеве прямо под домами обнаружили гранатомет. Инцидент произошел во дворе на Оболони.

Об этом сообщают читатели местного телеграм-канала "Труха Киев". На опасную находку наткнулись местные жители.

На место происшествия сразу вызвали полицию. Отмечается, что там уже работают спецслужбы.

В настоящее время устанавливается происхождение гранатомета и его владелец. Видео поделились пользователи сети.

Напоминаем, что это не первый раз киевляне находят оружие прямо среди улицы. Во время обычной прогулки в Соломенском районе Киева женщина натолкнулась на гранату.

Ранее подобный случай произошел в Святошинском районе. Мужчина обнаружил гранату на одной из улиц района.

Заметим, если вы нашли гранату или другое оружие, необходимо немедленно сообщить об этом в полицию по номеру 102.

Важно:

не прикасайтесь к находке;

не пытайтесь самостоятельно обезвредить опасный предмет;

отойдите на безопасное расстояние и подождите приезда полиции;

сообщите диспетчеру о том, что вы нашли, где именно вы находитесь и описание предмета.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошел сильный пожар. Густой серый дым поднялся на высоту несколько десятков метров и был виден даже в других районах столицы.