В Киеве прямо среди двора нашли гранатомет (видео)
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Сетью разлетелось видео
Во вторник, 4 июня, в Киеве прямо под домами обнаружили гранатомет. Инцидент произошел во дворе на Оболони.
Об этом сообщают читатели местного телеграм-канала "Труха Киев". На опасную находку наткнулись местные жители.
На место происшествия сразу вызвали полицию. Отмечается, что там уже работают спецслужбы.
В настоящее время устанавливается происхождение гранатомета и его владелец. Видео поделились пользователи сети.
Напоминаем, что это не первый раз киевляне находят оружие прямо среди улицы. Во время обычной прогулки в Соломенском районе Киева женщина натолкнулась на гранату.
Ранее подобный случай произошел в Святошинском районе. Мужчина обнаружил гранату на одной из улиц района.
Заметим, если вы нашли гранату или другое оружие, необходимо немедленно сообщить об этом в полицию по номеру 102.
Важно:
- не прикасайтесь к находке;
- не пытайтесь самостоятельно обезвредить опасный предмет;
- отойдите на безопасное расстояние и подождите приезда полиции;
- сообщите диспетчеру о том, что вы нашли, где именно вы находитесь и описание предмета.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошел сильный пожар. Густой серый дым поднялся на высоту несколько десятков метров и был виден даже в других районах столицы.