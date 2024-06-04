В Киеве вводят экстренные отключения света: в "Yasno" назвали причину

Дефицит в энергосистеме растет

Во вторник, 4 июня, в Киеве применят экстренные отключения света. Почасовые графики не действуют, столица оказалась в критической ситуации с электроснабжением.

Из-за значительного превышения лимитов потребление "Укрэнерго" вынуждено ввести экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

"Укрэнерго дал команду на экстренные отключения. Графики пока не работают", — написал Коваленко.

Напоминаем, узнать информацию об отключениях по своему адресу можно в несколько способов. Графики и состояние электроснабжения можно просмотреть на сайте YASNO. Для этого необходимо:

Перейдите на сайт YASNO.

Выберите свой регион в правом верхнем углу.

Щелкните "График возможных отключений".

Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Также проверить актуальную информацию об отключении можно на сайте ДТЭК. Для этого:

Перейдите на сайт ДТЭК.

Выберите пункт "Отсутствует электроэнергия".

Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Отметим, для улучшения ситуации в энергосистеме поживайте электроэнергию бережливо в течение всех суток.

Ранее "Телеграф" писал, как во время отключений света работает электричка и другой транспорт в Киеве. Вся критическая инфраструктура имеет резервные источники питания.