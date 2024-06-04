В Киеве вводят экстренные отключения света: в "Yasno" назвали причину
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Дефицит в энергосистеме растет
Во вторник, 4 июня, в Киеве применят экстренные отключения света. Почасовые графики не действуют, столица оказалась в критической ситуации с электроснабжением.
Из-за значительного превышения лимитов потребление "Укрэнерго" вынуждено ввести экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.
"Укрэнерго дал команду на экстренные отключения. Графики пока не работают", — написал Коваленко.
Напоминаем, узнать информацию об отключениях по своему адресу можно в несколько способов. Графики и состояние электроснабжения можно просмотреть на сайте YASNO. Для этого необходимо:
- Перейдите на сайт YASNO.
- Выберите свой регион в правом верхнем углу.
- Щелкните "График возможных отключений".
- Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.
Также проверить актуальную информацию об отключении можно на сайте ДТЭК. Для этого:
- Перейдите на сайт ДТЭК.
- Выберите пункт "Отсутствует электроэнергия".
- Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.
Отметим, для улучшения ситуации в энергосистеме поживайте электроэнергию бережливо в течение всех суток.
Ранее "Телеграф" писал, как во время отключений света работает электричка и другой транспорт в Киеве. Вся критическая инфраструктура имеет резервные источники питания.