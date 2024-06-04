Укр

В Киеве вводят экстренные отключения света: в "Yasno" назвали причину

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Ограничение электроснабжения в столице Новость обновлена 04 июня 2024, 15:40
Ограничение электроснабжения в столице. Фото Коллаж "Телеграфа"

Дефицит в энергосистеме растет

Во вторник, 4 июня, в Киеве применят экстренные отключения света. Почасовые графики не действуют, столица оказалась в критической ситуации с электроснабжением.

Из-за значительного превышения лимитов потребление "Укрэнерго" вынуждено ввести экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

"Укрэнерго дал команду на экстренные отключения. Графики пока не работают", — написал Коваленко.

Напоминаем, узнать информацию об отключениях по своему адресу можно в несколько способов. Графики и состояние электроснабжения можно просмотреть на сайте YASNO. Для этого необходимо:

  • Перейдите на сайт YASNO.
  • Выберите свой регион в правом верхнем углу.
  • Щелкните "График возможных отключений".
  • Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Также проверить актуальную информацию об отключении можно на сайте ДТЭК. Для этого:

  • Перейдите на сайт ДТЭК.
  • Выберите пункт "Отсутствует электроэнергия".
  • Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Отметим, для улучшения ситуации в энергосистеме поживайте электроэнергию бережливо в течение всех суток.

Ранее "Телеграф" писал, как во время отключений света работает электричка и другой транспорт в Киеве. Вся критическая инфраструктура имеет резервные источники питания.

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#Новости Киева #Отключения света #Графики отключений в Киеве #Экстренные отключения