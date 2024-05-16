Графики отключений света в Киеве: где найти информацию о вашем районе

Увеличили количество очередей

С 16 мая в Киеве введены почасовые графики отключения света. Они могут применяться с 00:00 до 09:00 и с 16:00 до 00:00.

"Телеграф" рассказывает, как узнать информацию об отключении по своему адресу. Это можно сделать с помощью нескольких способов.

YASNO

Графики можно просмотреть на сайте YASNO. Для этого необходимо:

Перейти на сайт YASNO.

Выбрать свой регион в правом верхнем углу.

Нажать "График возможных отключений".

Ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Также узнать о графиках отключений можно с помощью чат-бота YASNO в Telegram:

Необходимо открыть чат-бот по ссылке.

Нажать "Начать".

Выбрать свой регион.

Щелкнуть на "Возможные отключения".

Ввести свой адрес.

ДТЭК

Просмотреть график отключений можно на сайте ДТЭК. Для этого:

Перейти на сайт ДТЭК.

Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".

Ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Отметим, что свет для каждой группы будет отключен в промежутках продолжительностью 4 часа. YASNO подчеркивает, что в обновленном графике предусмотрены интервалы 2-4-3 часа, в отличие от предыдущего графика 2-3-4 часа.

Количество очередей в столице увеличило с трех до шести. Это позволит сделать отключения электроэнергии более прогнозируемыми и точными, максимально приблизив их к графику. Благодаря этому больше потребителей будет иметь доступ к электроэнергии одновременно.

Ранее "Телеграф" писал, как будет работать общественный транспорт в Киеве во время отключений света. "Киевпастранс" рассматривает альтернативные варианты.