У Києві вводять екстрені відключення світла: у "Yasno" назвали причину

Дефіцит у енергосистемі зростає

У вівторок, 4 червня, у Києві застосують екстрені відключення світла. Погодинні графіки не діють, столиця опинилася в критичній ситуації з електропостачанням.

Через значне перевищення лімітів споживання "Укренерго" змушено ввести екстрені відключення електроенергії. Про це повідомив генеральний директор компанії "Yasno" Сергій Коваленко.

"Укренерго дав команду на екстрені відключення. Графіки поки що не працюють", — написав Коваленко.

Нагадуємо, дізнатися інформацію про відключення за своєю адресою можна в декілька способів. Графіки та стан електропостачання можна переглянути на сайті YASNO. Для цього необхідно:

Перейдіть на сайт YASNO.

Виберіть свій регіон у правому верхньому кутку.

Натисніть на "Графік можливих відключень".

Введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Також перевірити актуальну інформацію про відключення можна на сайту ДТЕК. Для цього:

Перейдіть на сайт ДТЕК.

Виберіть пункт "Відсутня електроенергія".

Введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Зазначимо, для покращення ситуації в енергосистемі поживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби.

Раніше "Телеграф" писав, як під час відключень світла працює електричка та інший транспорт у Києві. Вся критична інфраструктура має резервні джерела живлення.