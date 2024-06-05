Требовал взятки у киевских перевозчиков: заместителю Кличко сообщили о подозрении

Чиновнику КГГА грозит 10 лет тюрьмы

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю директора одного из департаментов КГГА, организовавшего схему поборов с киевских автоперевозчиков во время войны. Дело касается Костянтина Усова, заместителя мера Виталия Кличко.

Об этом сообщает ДБР. Известно, что в апреле жена военнослужащего, руководившая компанией мужа по перевозкам, обратилась в бюро с жалобой на давление со стороны чиновника.

"Предприятие обслуживало один из киевских маршрутов. Женщина жаловалась на системное давление со стороны чиновника и угрозы расторгнуть действующий договор на пассажирские перевозки, если она не согласится на сотрудничество", — говорится в сообщении.

Компания должна еженедельно передавать заместителю Кличко через подконтрольную фирму 40 тысяч гривен за право работы на маршруте.

Задержали предпринимателя-посредника на "горячем" сразу после получения очередного "транша" для чиновника. ДБР отмечает, что в настоящее время проведен ряд обысков и изъяты документы и техника, подтверждающие противоправную деятельность.

"Должностное лицо КГГА и его сообщник подозреваются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины", — подчеркивают правоохранители.

Во время обысков

Усову грозит до 10 лет лишения свободы.

"Продолжается досудебное расследование. Проверяется возможная причастность руководства чиновника к реализации преступной схемы", — добавляют в ДБР.

Ранее "Телеграф" писал, что уволенный из-за скандала в ресторане "Goodwine" подал в суд на Департамент расследований. Виталий Манасян направил два иска, но на заседание не придет.