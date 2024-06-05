В Киеве таможенники изъяли артефакты, которым 2,5 тысяч лет: отправить сокровища пытались в США

Эксперты признали их культурной ценностью

Киевские таможенники разоблачили попытку незаконного вывоза из Украины 75 ценных артефактов, возраст которых достигает V века до н.э.-XVII века н.э. Эти предметы старины пытался выслать в Соединенные Штаты Америки житель Черниговщины.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины. Таможенники внимательно осмотрели почтовую отправку и заметили на металлических предметах очевидные признаки старины.

Специалисты из Национального музея истории Украины провели экспертизу и выяснили, что артефакты являются аутентичными образцами подгорцевской (V-III вв. до н.э.) и черняховской культур (III-начало V в.). Домонгольские находки, распространенные на территории Руси (Х-ХІІІ ст.), и предметы эпохи Средневековья (XV-XVII вв.) и т.д.

Все обнаруженные образцы являются предметами археологии, эксперты признали их культурной ценностью.

"Образцами аутентичных памятников подгорцевской культуры являются бронзовые подвески-амулеты. Черняховская культура представлена украшениями. Время Руси — украшениями и предметами личного благочестия. К Средневековью и Раннемодерному времени относится свинцовая товарная двустворчатая пломба — аутентичный образец западноевропейского торгового инвентаря", — говорится в сообщении.

Ценные предметы археологии нашли в посылке за границу

Государственная таможенная служба напоминает, что артефакты не могут быть предметами продаж, коллекционирования частными лицами и вывозиться за пределы Украины. Их место в Музейном фонде Украины.

Поскольку у отправителя не было разрешения на вывоз культурных ценностей за границу согласно действующему законодательству Украины, артефакты изъяты и переданы на склад таможни.

Ранее "Телеграф" писал, что из Украины пытались вывезти археологические находки, которым более 8 тысяч лет. Киевские таможенники во время осмотра международной почтовой отправки, следовавшей из Кривого Рога в США, обнаружили три артефакта.