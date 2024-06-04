Уволенный из-за скандала в ресторане экскоп подал в суд на Департамент расследований: чего он хочет

В суд он направил два иска, но на заседание не придет

Бывший полицейский, подполковник Виталий Манасян, уволенный после огласки скандала в столичном ресторане "Goodwine", подал иск в суд на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины (ДСР НПУ). Он требует признать приказ об увольнении незаконным и отменить его.

Таким образом, Манасян надеется восстановить свою репутацию, об этом пишет "Следствие.Инфо". Также экс-коп в иске требует взыскать с департамента заработок за время вынужденного прогула.

Сам Виталий Манасян подтвердил намерения в комментарии изданию. Отмечается, что 11 мая Виталий Манасян обратился в Киевский окружной административный суд с иском на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, в котором выразил просьбу признать противоправным и упразднить приказ департамента об увольнении и требует восстановить его в должности. Но в исковом заявлении от 23 мая бывший полицейский требует от Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины взыскать в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула.

Виталий Манасян в комментарии "Следствие.Инфо" отметил, что присутствовать на заседаниях не будет и уже выдал доверенность адвокату.

"Я свою позицию изложил адвокату, не хочу туда даже близко подходить. Даст Бог, без меня это все пройдет, мне не хочется в это погружаться. На самом деле это очень неприятно", — подчеркнул экс-коп.

Такими действиями Манасян стремится восстановить свое имя в первую очередь.

"Меня уволили незаконно. Хочу ли я там работать? Нет. Но восстановить свое имя, что я не подлец, который там хамил, грубил… Я не собираюсь оправдываться, я все сделаю по закону. Все получат заслуженное наказание", — сказал он.

Издание добавляет, что первый иск суд рассмотрит по правилам общего искового производства без участия Манасяна, второй по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон по имеющимся в деле материалам.

Напомним, что 21 апреля в столичном ресторане Goodwine сотрудник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Виталий Манасян и предприниматель Максим Шкиль якобы поспорили из-за столика в заведении. Ведь из-за ошибочного двойного бронирования на один столик претендовали они оба. Конфликту публичности придал Максим Шкиль. Он отметил, что бывший правоохранитель Виталий Манасян реагировал на замечания работников заведения угрозами и руганью, а также угрожал бизнесмену. Уже через несколько часов после сообщения Шкиля, Манасяна уволили. И экс-правохранитель отмечает, что соответствующее решение было принято независимо от служебного расследования, поэтому суд должен расставить все точки над "і".

Ранее "Телеграф" собрал информацию, которая известна о Виталии Манасяне. В частности, его уже привлекали к ответственности за пьяное вождение, а его вторая жена занимается прибыльным бизнесом на Борщаговке.