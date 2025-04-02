Новая "жесткая" сделка по минералам: Кулеба удивил заявлением и сказал о коварном замысле США

Кулеба прокомментировал якобы новый текст сделки по минералам, который появился в СМИ

Новую версию сделки Украины и США о полезных ископаемых, как неожиданно оказалось, вероятно, никто на самом деле еще не видел. Однако, если та информация, которую публиковали медиа, ссылаясь на источники окажется правдива, то это плохое предложение.

Такое мнение выразил бывший глава МИД Украины, а ныне посол по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций Дмитрий Кулеба в интервью LIGAnet. Он отметил, что сейчас мы живем в мире "источников" и Telegram-каналов. И это нас эмоционально расшатывает. Поэтому важно остановится и реалистично оценить всю картину.

"Реалистичная оценка картинки состоит в том, что никто текст соглашения не видел. Если то, что было опубликовано в медиа со ссылкой на "33 источники" и есть текстом соглашения, то мой вывод — это плохая сделка",- считает Кулеба.

В таком случае экс-министр подозревает, что такие жесткие условия сделки были прописаны специально, чтобы Украина от неё отказалась.

"И да, это действительно так американцы видят сделку. И это не противоречит предыдущему выводу. Эта команда рассуждает очень просто и цинично — если ваше выживание зависит от нас, то вы должны отдать все, что мы хотим ради того, чтобы помочь вам выжить.

Мы ставим в ответ логичный вопрос — а как вы поможете нам выжить. В ответ нам говорят не волнуйтесь — вот вам слово самого великого лидера современности Дональда Трампа

Вот и проблема с этим соглашением", — сказал Кулеба.

Также Кулеба заявил, что считает приемлемым самый первый вариант соглашения. По его мнению, такое соглашение могло быть выгодным для Украины в перспективе.

Напомним, в новой версии, которую в последний момент передали чиновники США, требования стали более жесткими, что уже вызвало возмущение у Украины. Ни один из вариантов сделки не предусматривал получение каких-либо гарантий безопасности от Вашингтона.

Ранее мы писали о том, что Зеленский ответил на заявления Трампа по поводу сделки по минералам и НАТО.