"Приходится переплачивать втрое": пассажиры массово жалуются на продажу билетов УЗ

Пассажиры Укрзализныци жалуются на отсутствие билетов на короткие маршруты, в то время как на длинные расстояния места есть.

Пассажиры Укрзализныци столкнулись со странной ситуацией: купить билет на промежуточные станции невозможно, хотя места до конечных остановок есть в достаточном количестве. Поэтому людям приходится переплачивать, покупая билеты на более длинные маршруты. Укрзализныця объясняет это алгоритмом распределения мест, однако пассажиры не удовлетворены таким ответом.

Одна из клиенток Укрзализныци обратилась с жалобой на официальной странице компании в Facebook. Она объяснила, что пыталась приобрести билет из Черновцов во Львов, однако это оказалось невозможным даже в первые часы открытия продаж. В то же время билеты на тот же поезд в Киев были в свободном доступе.

"Я мониторила несколько дней, но билеты так и не появились. Обратно ситуация аналогичная: из Киева в Черновцы места есть, а вот со Львова – нет. Пришлось покупать более дорогой билет в Киев и выходить во Львове", – рассказала пассажирка.

Ответ Укрзализныци был таким: продажа билетов осуществляется по алгоритму, который учитывает спрос на разных участках маршрута. Приоритет отдается пассажирам, путешествующим на большие расстояния. В компании отметили, что работают над оптимизацией распределения мест.

Однако такой ответ не удовлетворил клиентку. Она заявила, что путешествует по Укрзализныце с 2005 года и раньше подобных проблем не было. "Еще в 2021-2023 годах я регулярно ездила во Львов на учебу. Поездов было меньше, но билеты всегда были в наличии. Почему сейчас ситуация изменилась?" – спрашивает она.

Проблема не только в Черновцах

К обсуждению подключилась еще одна пассажирка, которая пожаловалась на аналогичную проблему с другим поездом – №027 Киев – Чоп. Она обнаружила, что билеты на весь маршрут есть, а вот с промежуточных станций, например, из Мукачево или Львова в Чоп, их нет.

"Получается, что мне нужно переплачивать в три раза и покупать билет из Киева в Чоп, хотя логично было бы предоставить возможность купить его из Мукачево или Львова", — отметила женщина.

Укрзализныця ответила, что решение этой проблемы будет найдено с 21 апреля. Однако пассажирка снова выразила возмущение: "Хотелось бы купить билеты раньше и спокойно уехать… Кстати, на 21 апреля ситуация такая же".

Такая ситуация возникает из-за изменения алгоритма распределения мест, когда компания пытается максимизировать прибыль от продажи билетов на дальние расстояния. Однако пассажиры, путешествующие между крупными городами внутри страны, оказываются в неудобном положении.

Очевидно, что алгоритм нуждается в пересмотре, ведь нынешняя система заставляет людей покупать более дорогие билеты, при этом создавая искусственный дефицит мест на короткие маршруты.

Ранее "Телеграф" писал о том, что с 10 апреля определенные поезда дальнего сообщения будут делать новую остановку в Киеве. Речь идет о платформе Выдубичи-Трипольские.