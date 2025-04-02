У Трампа чувствуют угрозу от Маска: миллиардеру осталось недолго

Глава Tesla и SpaceX вернется к бизнесу

Американский миллиардер Илон Маск вскоре может отойти от своей роли советника президента США Дональда Трампа. Причиной тому может стать непредсказуемость главы SpaceX и его характер.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на три неназванных источника в Белом доме. Отмечается, что Трамп, как и прежде, ценит Маска за его роль в управлении "Департамента госэффективности" (DOGE), но они в последние дни решили, что миллиардеру пора вернуться к своему бизнесу.

Источники издания отмечают, что президент США сообщил своему окружению, что Маск вскоре покинет администрацию. Тем временем соратники главы государства уже высказывали мнение, что с политической точки зрения миллиардер является обузой. Однако источники сомневаются, что он полностью исчезнет с политической арены, но скорее останется в роли внештатного советника.

Угроза от Маска стала очевидной, после того, как он вложил 20 миллионов долларов в продвижение республиканского кандидата Брэда Шимела на должность судьи Верховного суда в штате Висконсин. Этим воспользовались демократы для проведения информационной кампании и по итогу их кандидат Сьюзан Кроуфорд смогла набрать 54% голосов и победить.

Трамп продолжает поддерживать главу SpaceX, однако уже и сам публично допускал, что вскоре тот вернется к бизнесу.

"В какой-то момент Илон захочет вернуться в свою компанию. Он хочет этого. Я бы оставил его (в Белом доме, — ред) так надолго, как смогу", — говорил Трамп.

Как сообщалось ранее, один из основных инвесторов компании Tesla, президент Gerber Kawasaki Wealth Росс Гербер на днях публично призвал Маска сложить полномочия главы компании. По его словам, работа в Белом доме уже нанесла ущерб интересам автопроизводителя.