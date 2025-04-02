Моча Халка или кровь Хищника: в Киеве появились странные флуоресцентные лужи (фото)

Жители столицы рассуждают, что это может быть

В Шевченковском районе Киева зафиксирован разлив жидкости кислотно-зеленого цвета. На дороге видны потоки неонового вещества, которую пользователи соцсетей уже назвали "мочой Халка".

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный". Кадры были сняты возле дома №15 по улице Гаррета Джонса на Лукьяновке.

Скриншот видео

Скриншот видео

Автор публикации написал в комментарии: "Что это, моча Халка?" В ответ подписчики Telegram-канала начали сыпать шутками о том, что это кровь Хищника из одноименного фильма или другого инопланетянина. Также были варианты о мутагене из черепашек-ниндзя и дешевом антифризе К2. Кроме того, в обсуждении опубликовали изображение Шрека похожего цвета.

Однако другие комментаторы отнеслись к вопросу серьезно и предположили, что это может быть теплоноситель для отопления или средство для подкрашивания воды, чтобы найти протечку. Один из подписчиков со знанием дела утверждал, что это флуоресцеин – краситель, используемый, в том числе для отслеживания движения по годам воды в реках, канализации, ручьях и т.п.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в эти дни резко изменится погода и вместо дождей и холода будет существенное потепление. Однако в ближайшие дни в столице еще будут бушевать свежие ветры. Их сила не превысит 9 м/с.

Также "Телеграф" писал, что с 10 апреля определенные поезда дальнего сообщения будут делать новую остановку в Киеве. Речь идет о платформе Выдубичи-Трипольское.