Перемирие уже на пороге? У Трампа назвали главное условие прекращения огня в Украине

В Вашингтоне в очередной раз напомнили, что никакая сторона не получит всего, чего хочет

Украинско-российская война близится к потенциальному прекращению огня, однако достижение договоренности требует компромисса с обеих сторон. В администрации Трампа пока недовольны и позицией российской стороны, и заявлениями украинцев.

Об этом заявил специальный представитель Дональда Трампа Кит Келлог в интервью Fox News. По его словам, в США рассчитывают на соглашение о 30-дневном всеобъемлющем перемирии, которое станет первым шагом к завершению войны. В Белом доме рассматривают перемирие как точку невозврата.

"Если мы получим этот 30-дневный режим прекращения огня, будет очень сложно снова разжечь войну. В это я верю", — заявил Келлог. Он уточнил, что сейчас Вашингтон ожидает получить так называемые term sheets – согласованные списки требований обеих сторон.

Советник Трампа также убежден, что именно действующий президент США способен завершить конфликт. Он также напомнил об опыте Трампа в переговорах и написанной им книге "Искусство заключать соглашения".

"Единственного человека, которого признают все — независимо от того, кто они и какую страну представляют — кто способен это решить, зовут Дональд Трамп. И это абсолютно правильно", — сказал Келлог.

Келлог также в очередной раз предупредил, что ни одна из сторон не получит всего, к чему стремится, но уступки — необходимое условие компромисса.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Белом доме оценили вероятность прекращения огня в Украине. При этом в Вашингтоне даже стали приходить к осознанию, что Кремль не пойдет на соглашение о прекращении огня.