Как выглядели первые супермаркеты советского Киева и что в них продавалось (фото)

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Первые магазины под названием "Универсам" начали появляться в Киеве в далекие 1970-е годы. Их здания выглядели необычно, а сама концепция была позаимствована у западных магазинов.

Именно "Универсамы" и стали аналогами привычных нам супермаркетов. Редакция "Телеграфа" решила рассказать своим читателям историю появления первых "буржуазных" торговых точек в Киеве.

Так, первый в Киеве "Универсам" открылся на Никольской Борщаговке в 1973 году. В "Универсами" были все атрибуты современного супермаркета: и пластиковые корзины, и персонал в брендированной одежде, и длинные ряды стеллажей заставленных всевозможными товарами.

Построен он был по проекту архитекторов М. Будиловского, а его торговая площадь составляла 4800 м².

Первый "Универсам" на Борщаговке

Первые советские супермаркеты

В феврале 1976 года на Оболони открыли второй "Универсам". Он имел площадь 6 тыс. м.кв. был построен архитектором Будиловским.

На первом этаже располагались продуктовый и ликеро-водочный отделы, а на втором – галантерея, канцтовары, парфюмерия, пластинки и игрушки.

"Фишкой" нового магазина стал стол заказов, где каждый желающий мог заказать доставку продуктов на дом.

"Универсамы" имели огромные площади и несколько этажей

"Универсам" на Оболони

"Универсам" на Оболони

Покупатели могли использовать пластиковые корзины или железные тележки, расплачиваться на кассе за все покупки сразу. Причем использовать стали настоящие кассовые аппараты вместо бухгалтерских счет.

Также "фишкой" первых супермаркетов стал "диковинный" ленточный транспортер, который на выходе собирал пустые корзины.

В "Универсамах" был представлен широкий ассортимент продуктов

В магазинах такого формата всегда было многолюдно

Юный покупатель

В "Универсамах" был представлен широкий ассортимент продуктов и разнообразных товаров. В магазинах такого формата всегда было многолюдно и каждый мог приобрести именно то, что ему пришлось по душе.

Стоит отметить, что в "Универсамах" продавцы были одетые в фирменную униформу с вышивкой и обязательно носили бейдж в виде пластикового круглого значка.

Продавцы носили брендированную форму

Помимо упомянутых районов, "Универсамы" также открывались на Троещине, Русановке, Нивках и в других жилмассивах.

В основном их строили во время возведения новых жилых кварталов, что позволяло обеспечить местным жителям доступ к удобным супермаркетам.

Интерьер в таких магазинах был современным и необычным

Первые "Универсамы"

Уже после развала СССР, в 1990-е, на смену старым государственным "Универсамам" пришли зарубежные, а затем и были созданы свои, но уже частные.

Сегодня найти супермаркет в каждом из районов столицы можно буквально на каждом углу и такими торговыми площадки никого давно не удивишь.

Тык выглядели первые супермаркеты в советском Киеве

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