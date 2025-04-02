Отключение света за долги: в YASNO объяснили, кто может остаться без электричества

В компании объяснили нюансы

В компании YASNO объяснили порядок отключения потребителей, которые имеют долги, от электричества. Там напомнили, что мораторий на отключения сняли в начале 2024 года, чтобы не допустить злоупотреблений.

Об этом сообщил глава компании Сергей Коваленко в Facebook. По его словам, поставщик электричества не принимает решения о том, кого отключать от сети. Правила установлены рынком электроэнергии.

"Отключения происходят только и исключительно тех потребителей, которые на все способы оповещения, все звонки, бумажные и другие уведомления игнорируют проблему и отказываются погашать долг", — сказал Коваленко.

По его словам, поставщик не заинтересован в потере клиента посредством его отключения, но хочет, чтобы тот оплатил задолженность. Поэтому даже если у клиента нет средств, то существует возможность составления графика выплат. Коваленко добавил, что даже несмотря на это сейчас долг перед YASNO почти достиг 1,5 миллиарда гривен.

При этом он подчеркнул, что закон не устанавливает минимальную сумму долга, однако добавил, что клиентов должны предупреждать о планах об отключении.

Как сообщал Телеграф, с января 2024 года в Украине отменили мораторий на начисление пени за неуплату коммунальных услуг, который действовал с начала военного положения. Теперь должники могут получить не только пеню, но штрафы и инфляционные начисления, если это предусмотрено договором. При отказе добровольно погашать задолженность поставщик имеет право на обращение в суд.