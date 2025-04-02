Исторический книжный магазин "Сяйво книги" в Киеве прошел путь от послевоенного культурного центра до современного европейского формата книжного магазина

Книжный магазин "Сяйво книги" в Киеве — это не просто место, где можно приобрести книги, а настоящий культурный центр города. Его история начинается в 1944 году, после освобождения Киева от немецкой оккупации.

В 1961 году книжный магазин переехал в свое современное помещение на ул. Большой Васильковской, 6. И здесь он до сих пор продолжает быть центром литературной жизни города.

Ранние годы и литературная традиция

В первые годы своего существования книжный магазин был одним из немногих мест, где можно было найти книги, рассказывающие об украинской литературе и культуре. В его стенах проводились литературные вечера такие выдающееся писатели, как Остап Вишня, Павел Тычина и Максим Рыльский. Эти встречи стали символом украинской интеллигенции и продолжают влиять на литературную жизнь Киева по сей день.

В 1961 году книжный магазин переехал в помещение на Большой Васильковской. В то время он был одним из важнейших мест для тех, кто искал дефицитные книги и хотел быть в центре культурных событий Киева.

Перипетии независимости и реорганизация

После распада СССР Украина вступила в период больших изменений, и книжный магазин "Сяйво" не был исключением. В 1990-х годах он пережил сложный период, когда многие книжные магазины исчезли из-за финансовых трудностей. В 1994 году трудовой коллектив создал частное предприятие "Книжный магазин "Сяйво", которое получило помещение в аренду за символическую цену. Однако, это не защитило книжный магазин от финансовых проблем и попыток рейдерского захвата в последующие годы.

В 2011 году состоялась реорганизация книжного, после которого он получил свое современное название "Сяйво книги". Это изменение стало началом нового этапа в истории магазина, который ознаменовался восстановлением традиций литературных вечеров и презентаций новых изданий.

Современность и война

Сегодня книжный магазин "Сяйво книги" продолжает быть центром литературной деятельности Киева. В 2020 году рядом с книжным открыли кафе "Сяйво кави", которое впоследствии было объединено с книжным магазином, чтобы создать европейский формат книжного магазина-кафе. Здесь работает мини-библиотека для пожилых людей и языковой клуб для изучения украинского языка.

Во время полномасштабной войны книжный магазин приостановил работу, но уже летом 2022 года возобновил деятельность. Команда книжного активно занимается общественной деятельностью, в частности, приняла на переработку более 70 тонн русскоязычных книг, а также организует мобильные библиотеки для военных.

Таким образом "Сияние книги" остается не только книжным магазином, а настоящим центром культуры и образования в Киеве. Но продолжает традиции украинской интеллигенции и поддерживает национальную идентичность в сложные времена.

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