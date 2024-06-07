В Киеве снова позарились на озеро Министерка: уже заехали тракторами (фото)

Не первый раз территорию хотят загородить

В Киеве на озере Редькино, более известное как Министерка, снова развернулись строительные работы. Это вызвало негодование местной общины.

Сотрудники на месте утверждают, что строят "пляж для пансионата" Пуща-Водица от Государственного управления делами. Об этом сообщает местный телеграм-канал "Жизнь Оболонь".

На территории озера Редькино

На участок завезли песок и загнали трактора с плугом. Больше информации о происходящем возле озера нет.

Работают техникой

По словам жителей, на этой территории кроме дач экс-регионалов Нестора Шуфрича и Виктора Медведчука, обвиняемых в государственной измене, больше ничего нет. Правда, есть один пансионат для "своих", построенный еще при СССР.

Порыли рвы и завезли песок

Это не первая попытка огородить озеро Министерка забором. Недавно администрация комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами уже пыталась это сделать, но столкнулась с сопротивлением общины.

Напоминаем, община Оболони категорически против строительства новых заборов и восстановления стариков вокруг озера Министерка. В апреле этого года кто-то пытался оградить пляж у водоема. Киевляне подняли шум. Люди считают, что территорию озера пытаются забрать "под шумок".

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на одном из озер заметили пятна яркого цвета. Обратили внимание на необычный цвет воды небезразличные местные жители Святошинского района.