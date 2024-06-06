Граната прямо в мусорнике: в Киеве мужчина наткнулся на опасную находку (фото)

На место происшествия приехали следователи и взрывотехники

На днях в Шевченковском районе столицы мужчина обнаружил в мусорнике предмет, похожий на гранату. Он сразу вызвал правоохранителей.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева. По словам полицейских, на линию 112 обратился киевлянин, увидевший припас в картонном ящике на мусорном баке.

На место инцидента немедленно приехали необходимые службы.

"Инспекторы быстро прибыли на место, ограничили передвижение других лиц вокруг опасного предмета и вызвали на место происшествия следователей и взрывотехников", — говорится в сообщении.

Гранату нашел киевлянин в мусорнике

Полиция напоминает, что ни в коем случае нельзя приближаться к взрывоопасным и подозрительным предметам, касаться их или пытаться самостоятельно обезвредить. В случае их обнаружения необходимо звонить в специальные службы.

Это не первая опасная находка в Киеве в эти дни. В Оболонском районе столицы прямо под домом во дворе обнаружили гранатомет. На оружие наткнулись местные жители. На место происшествия сразу вызвали патрульных.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержали стрелявшего в прохожих мужчину. Во время конфликта злоумышленник достал пистолет травматического действия и произвел три выстрела, один из которых попал жителю столицы в грудь.