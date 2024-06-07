Под Киевом в квартире многоэтажки взорвался аккумулятор, есть пострадавший: видео и подробности

Известно об одном потерпевшем

В пятницу, 7 июня, под Киевом в многоэтажке произошел взрыв. Причиной стал литиевый аккумулятор.

Видео с последствиями публикуют в местных телеграм-каналах. Взрыв раздался в одной из квартир в Софиевской Борщаговке.

Информацию подтвердила спикера ГСЧС Киевской области Виктория Рубан. Она отметила, что есть один потерпевший. Мужчина получил ожоги.

"В одной из квартир многоэтажки на Борщаговке взорвался литиевый аккумулятор. В результате происшествия один пострадавший. Огня практически не было, был лишь небольшой взрыв. Пострадавший находится в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении.

Напоминаем о важности соблюдения правил безопасности при эксплуатации различных зарядных станций, аккумуляторов и т.д:

не оставляйте заряженные аккумуляторы без присмотра;

не используйте поврежденные или старые аккумуляторы;

отключайте зарядное устройство от сети после того, как что-то полностью зарядили;

не оставляйте зарядное устройство подключенным к сети на ночь.

При возникновении пожара или других чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 101. При травме людей немедленно набирайте 103.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошел масштабный пожар. В результате происшествия пострадали двое малолетних детей, которые были экстренно госпитализированы.