Последствия вражеской атаки в Киевской области: пожар тушат с 5 утра (видео)

Привлечены около ста чрезвычайников

В результате ночной атаки ракетами и "шахедами" по Украине, в Киевской области произошел пожар. Спасатели уже несколько часов ликвидируют пламя, охватившее промышленный объект.

По состоянию на 10 утра тушение пожара все еще продолжается. Об этом сообщает корреспондент телеканала "Киев24".

С 5 часов утра чрезвычайники пытаются локализовать пламя. Привлечены около сотни спасателей и более 20 единиц специальной техники.

Также для ускорения тушения привлечена роботизированная техника и специальный пожарный поезд.

Напомним, в ночь на 7 июня россияне нанесли очередной удар по Украине. Из стратегических бомбардировщиков ТУ-95 и беспилотников "шахед" были выпущены ракеты по объектам критической и промышленной инфраструктуры.

Взрывы раздавались во многих областях, в частности в Киевской области, а также в Хмельницкой, Одесской и Винницкой областях.

В результате воздушной атаки в Киевской области произошел пожар на одном из промышленных объектов. К счастью, пострадавших нет. Ликвидация последствий пожара продолжается.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях в Киеве произошел серьезный пожар. Густой серый дым поднялся на высоту несколько десятков метров и был виден даже в других районах столицы.