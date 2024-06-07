В Киеве произошел масштабный пожар: пострадали дети (фото)

Квартира выгорела практически дотла

В пятницу, 7 июня, в Оболонском районе Киева произошел масштабный пожар в жилой квартире. В результате произошедшего пастрадали двое малолетних детей, которые были экстренно госпитализированы.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Так, в многоэтажном доме, расположенном по проспекту Владимира Ивасюка в Оболонском районе Киева вспыхнул пожар. Как оказалось ,огонь охватил квартиру на третьем этаже, где в этот момент находилась женщина со своими малолетними детьми.

Пожарные оперативно прибыли на вызов

Горела квартира на третьеи этаже

На месте работало сразу несколько экипажей.

Пожарные оперативно прибыли на вызов и ликвидировали возгорание. Площадь возгорания составила 12 метров квадратных и на месте работало сразу несколько экипажей.

Сообщается, что мама с двумя малолетними детьми — 4-летней девочкой и 6-летним мальчиком — самостоятельно покинула задымленное помещение. Не смотря на это дети отравились угарным газом и были госпитализированы в детскую больницу.

Пожар был достаточно сильным

Квартира сильно пострадала

Причины и обстоятельства пожара в настоящее время устанавливаются. По данному факту проводится расследование.

Пожар произошел на проспекте Ивасюка

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Оболонском районе Киева на крыше многоэтажного дома дети танцевали и снимали TikTok. Подростки находились на краю здания на экстремальной высоте и при этом снимали все на камеру мобильного телефона.