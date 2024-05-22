Утро началось с драки: двое водителей устроили мордобой посреди дороги в Киеве (видео)

Причина конфликта неизвестна

В среду утром, 22 мая, в Деснянском районе Киева произошла ожесточенная драка между двумя водителями. Мужчины остановили свои автомобили и начали выяснять отношения прямо на проезжей части.

Что именно стало причиной конфликта неизвестно. Очевидцы потасовки сняли ее фрагмент на видео и поделились коротким роликом в соцсети.

Так, на одной из улиц Троещины прохожие заметили двоих мужчин, которые прямо на дороге начали драться. Оба водителя вели себя агрессивно — на кадрах, которые опубликовали в Сети, можно увидеть, как они безжалостно бьют друг друга.

Чем закончилась драка и кто вышел из нее победителем — остается лишь догадываться.

Стоит отметить, что пользователи соцсетей с иронией отреагировали на данное видео. Люди начали шутить о том, что водители "впечатлились" боем Усика против Фьюри, а также отметили, что это не драка, а "утренняя зарядка":

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве произошла драка при участии девушки-военной. Потасовка началась на территории столичного жилого массива Академгородок.