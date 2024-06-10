На любой вкус и кошелек: какие дома с генератором можно арендовать под Киевом
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Есть на что посмотреть и из чего выбрать
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины и регулярными отключениями света, среди населения начал расти спрос на аренду домов с генераторами. Таким образом люди начинают готовиться к возможным длительным блекаутам, чтобы не сидеть без электроэнергии длительное время.
В Киевской области без труда можно арендовать частные дома с генераторами — все зависит лишь от размера вашего бюджета и пожеланий. К примеру, неподалеку от столицы можно найти как бюджетные варианты, так и лакшери виллы.
Редакция "Телеграфа" решила собрать для своих читателей несколько вариантов частных домов с генераторами, которые можно арендовать на Киевщине.
Дом с сауной в Борисполе
Цена: 12 000 гривен в месяц
В Борисполе сдают в аренду двухэтажный дом в жилом состоянии с придомовой территорией. Во дворе есть барбекю и беседка. Рядом есть озеро для спортивной рыбалки.
В доме три жилых комнаты. На первом этаже расположена комфортабельная сауна. Есть генератор и мебель. Весь дом внутри обшит деревянными панелями.
В жилищетакже есть электрочайник, плита, варочная панель, микроволновая печь, холодильник и стиральная машина. Также предусмотрены Wi-Fi, телевизор и спутниковое ТВ. Из удобств — душевая кабина, терраса, беседка, бассейн.
С животными заселяться нельзя.
Двухэтажный деревянный дом в Вышгороде
Цена: 23 000 гривен в месяц
В Вышгороде предлагают в аренду двухэтажный дом из дерева с генератором и всеми удобствами. Очень удобная внутренняя планировка комнат, комфортный теплый дом, построенный по современным энергосберегающим технологиям.
На первом этаже расположена кухня-гостевая комната. На втором этаже — три спальни и санузел.
В доме есть электрочайник, плита, микроволновая печь, холодильник, стиральная машина, Wi-Fi и предусмотрен подогрев пола.
Территория вокруг охраняется и освещается. Рядом находятся СПА, рестораны, озеро, зона отдыха и магазин.
Уютный дом в Ворзеле возле леса
Цена: 25 000 гривен в месяц
В Ворзеле Киевской области сдается в аренду уютный одноэтажный дом с собственной закрытой территорией. Есть своя скважина, дворик, автоматические ворота и зеленая территория для отдыха.
Отдельно предусмотрен хозблок в котором находится стиральная машина, бойлер и так далее. Есть большой промышленный генератор.
Дом расположен в живописной местности рядом с лесом.
Дом состоит из зала-кухни, отдельной спальни, прихожей и ванной комнаты. В жилище сделан современный ремонт в светлых тонах. Есть все необходимая для комфорного проживания мебель и техника.
Охрана 24/7. Сдается дом минимум на 3 месяца.
Дом в селе Хотов с большим садом и беседкой
Цена: 55 000 гривен в месяц
В селе Хотов под Киевом сдается в аренду двухэтажный дом площадью 100 метров квадратных. Во дворе беседка с мангалом, вольер с будкой для собаки, детская-спортивная площадка, генераторная, стабилизаторы электронапряжения, парковка для трех авто.
На участке произрастают фруктовые деревья (яблони, черешня, айва), кусты смородины и малины, виноград.
В дом можно заехать с детьми и животными — владельцы рады видеть жителей с котами и собаками любых пород.
В доме два этажа. Есть кухня с обеденной зоной, спальня с санузлом, детская на два спальных места, зал (в зале раскладывающийся диван). Есть ванная комната, душевая кабина, неотапливаемая веранда и гараж на одно авто.
В стоимость аренды включено: обслуживание генератора, уборка территории от листьев, покос газонов, услуги ассенизатора, смена питьевых фильтров, обслуживание скважины.
В пешей доступности аптека, отделение Новой почты, строительный магазин, заправка, автомойка, супермаркет, кафе, школа, шиномонтаж и т.п.
Шикарный особняк в стиле LOFT в селе Вита-Почтовая
Цена: 161 755 гривен в месяц
В селе Вита-Почтовая предлагается в аренду новый дом в стиле LOFT с бассейном, просторной придомовой территорией и зоной барбекю. Площадь дома составляет 500 м.кв. и он имеет 2 этажа.
В доме есть 3 спальни, 1 гостевая комната и 1 свободная комната для идей арендатора. Также в жилище есть хамам и небольшой бассейн (купальня) внутри дома, просторная гостиная, столовая с большим столом для гостей и кухня в открытом пространстве, камин в гостиной и домашний кинотеатр.
Также есть гидромассажная ванна Pacific на 350 литров, массажная комната, стиральная с сушилкой и стиральной машиной, винные комнаты, три санузла. Дом полностью оснащен техникой и меблирован.
Установлено газовое отопление и тепловой насос, солнечные батареи и камин с водяной рубашкой для обогрева, есть гараж на 2 автомобиля, генератор, система очистки воды и 2 скважины.
Бассейн на улице размером 12х6 метров. Барбекю с кухней, всей техникой, мангалом с вертелом и местом для котла. Также есть отдельный санузел, большой стол, шезлонги, душ и подвал в барбекю.
В доме ,помимо прочего, предусмотрены следующие удобства: кондиционер, подогрев пола, балкон, терраса, сигнализация, видеонаблюдение, охрана территории, подсобные помещения, сауна, баня, цоколь и подвал.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько в Киеве стоят генераторы и какими они бывают. Специалисты отмечают, что спрос на генераторы действительно вырос, но дефицита энергооборудования ждать не следует.