На любой вкус и кошелек: какие дома с генератором можно арендовать под Киевом

Есть на что посмотреть и из чего выбрать

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины и регулярными отключениями света, среди населения начал расти спрос на аренду домов с генераторами. Таким образом люди начинают готовиться к возможным длительным блекаутам, чтобы не сидеть без электроэнергии длительное время.

В Киевской области без труда можно арендовать частные дома с генераторами — все зависит лишь от размера вашего бюджета и пожеланий. К примеру, неподалеку от столицы можно найти как бюджетные варианты, так и лакшери виллы.

Редакция "Телеграфа" решила собрать для своих читателей несколько вариантов частных домов с генераторами, которые можно арендовать на Киевщине.

Дом с сауной в Борисполе

Цена: 12 000 гривен в месяц

В доме два этажа

В Борисполе сдают в аренду двухэтажный дом в жилом состоянии с придомовой территорией. Во дворе есть барбекю и беседка. Рядом есть озеро для спортивной рыбалки.

Мангальная зона

В доме три жилых комнаты. На первом этаже расположена комфортабельная сауна. Есть генератор и мебель. Весь дом внутри обшит деревянными панелями.

В жилищетакже есть электрочайник, плита, варочная панель, микроволновая печь, холодильник и стиральная машина. Также предусмотрены Wi-Fi, телевизор и спутниковое ТВ. Из удобств — душевая кабина, терраса, беседка, бассейн.

С животными заселяться нельзя.

Спальня из дерева

Меблировка "на любителя"

Двухэтажный деревянный дом в Вышгороде

Цена: 23 000 гривен в месяц

Уютный деревянный домик

В Вышгороде предлагают в аренду двухэтажный дом из дерева с генератором и всеми удобствами. Очень удобная внутренняя планировка комнат, комфортный теплый дом, построенный по современным энергосберегающим технологиям.

На первом этаже расположена кухня-гостевая комната. На втором этаже — три спальни и санузел.

Просторная кухня-гостевая

Санузел на втором этаже

В доме есть электрочайник, плита, микроволновая печь, холодильник, стиральная машина, Wi-Fi и предусмотрен подогрев пола.

Территория вокруг охраняется и освещается. Рядом находятся СПА, рестораны, озеро, зона отдыха и магазин.

Ремонт выполнен в светлых тонах

Уютный дом в Ворзеле возле леса

Цена: 25 000 гривен в месяц

Современный ремонт в светлых тонах

В Ворзеле Киевской области сдается в аренду уютный одноэтажный дом с собственной закрытой территорией. Есть своя скважина, дворик, автоматические ворота и зеленая территория для отдыха.

Отдельно предусмотрен хозблок в котором находится стиральная машина, бойлер и так далее. Есть большой промышленный генератор.

Дом расположен в живописной местности рядом с лесом.

Уютный дворик

Дом состоит из зала-кухни, отдельной спальни, прихожей и ванной комнаты. В жилище сделан современный ремонт в светлых тонах. Есть все необходимая для комфорного проживания мебель и техника.

Охрана 24/7. Сдается дом минимум на 3 месяца.

Отличный вариант для небольшой семьи

Дом в селе Хотов с большим садом и беседкой

Цена: 55 000 гривен в месяц

В дом можно заехать с детьми и животными

В селе Хотов под Киевом сдается в аренду двухэтажный дом площадью 100 метров квадратных. Во дворе беседка с мангалом, вольер с будкой для собаки, детская-спортивная площадка, генераторная, стабилизаторы электронапряжения, парковка для трех авто.

На участке произрастают фруктовые деревья (яблони, черешня, айва), кусты смородины и малины, виноград.

В дом можно заехать с детьми и животными — владельцы рады видеть жителей с котами и собаками любых пород.

Просторный двор

В доме два этажа. Есть кухня с обеденной зоной, спальня с санузлом, детская на два спальных места, зал (в зале раскладывающийся диван). Есть ванная комната, душевая кабина, неотапливаемая веранда и гараж на одно авто.

Детская на два спальных места

В стоимость аренды включено: обслуживание генератора, уборка территории от листьев, покос газонов, услуги ассенизатора, смена питьевых фильтров, обслуживание скважины.

В пешей доступности аптека, отделение Новой почты, строительный магазин, заправка, автомойка, супермаркет, кафе, школа, шиномонтаж и т.п.

Просторная спальня

Кухня и обеденная зона совмещены

Шикарный особняк в стиле LOFT в селе Вита-Почтовая

Цена: 161 755 гривен в месяц

В доме есть бассейн и массажный кабинет

В селе Вита-Почтовая предлагается в аренду новый дом в стиле LOFT с бассейном, просторной придомовой территорией и зоной барбекю. Площадь дома составляет 500 м.кв. и он имеет 2 этажа.

В доме есть 3 спальни, 1 гостевая комната и 1 свободная комната для идей арендатора. Также в жилище есть хамам и небольшой бассейн (купальня) внутри дома, просторная гостиная, столовая с большим столом для гостей и кухня в открытом пространстве, камин в гостиной и домашний кинотеатр.

Домашний кинотеатр

Купальня и хамам внутри дома

Также есть гидромассажная ванна Pacific на 350 литров, массажная комната, стиральная с сушилкой и стиральной машиной, винные комнаты, три санузла. Дом полностью оснащен техникой и меблирован.

Шикарная обеденная зона

Установлено газовое отопление и тепловой насос, солнечные батареи и камин с водяной рубашкой для обогрева, есть гараж на 2 автомобиля, генератор, система очистки воды и 2 скважины.

Бассейн на улице размером 12х6 метров. Барбекю с кухней, всей техникой, мангалом с вертелом и местом для котла. Также есть отдельный санузел, большой стол, шезлонги, душ и подвал в барбекю.

Просторная спальня в светлых тонах

В доме ,помимо прочего, предусмотрены следующие удобства: кондиционер, подогрев пола, балкон, терраса, сигнализация, видеонаблюдение, охрана территории, подсобные помещения, сауна, баня, цоколь и подвал.

Ремонт в стиле LOFT

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько в Киеве стоят генераторы и какими они бывают. Специалисты отмечают, что спрос на генераторы действительно вырос, но дефицита энергооборудования ждать не следует.