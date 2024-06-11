Борьба за бюджет в Киевраде: на что могут пойти деньги горожан

Миллионы столичных средств могут направить в другие регионы

Во вторник, 11 июня, в 10 утра началось заседание бюджетной комиссии Киевской городской рады. Депутаты должны рассмотреть ряд важных вопросов, включая перераспределение бюджетных средств.

В повестку дня вынесли 42 пункта. "Телеграф" рассмотрел наиболее резонансные вопросы.

На заседании городские депутаты обсудят возможность перераспределения депутатских денег из их фондов, что вызывает противостояние некоторых членов рады.

Чиновники рассмотрят утверждение договора о передаче средств между местными бюджетами, заключенного между Киеврадой и Черниговской городской радой. Для возобновления последствий вооруженной агрессии России в Черниговской области и строительства защитных фортификаций. Речь идет о 25 миллионах гривен бюджетных средств столицы.

Также договор о передаче денег из Киеврады в Горную сельраду Бориспольского района на решение проблемы водоотвода. На это планируют выделить 15,7 миллиона гривен.

От Киева в Конотопскую городскую раду (Сумская область) может поступить 13 миллионов гривен для строительства стационарной котельной в КНП "Янтарская центральная городская больница" и реконструкции здания детского отделения КНП "Конотопская центральная районная больница им. ак. М. Давыдова".

Городские чиновники рассмотрят вопрос возможного кредитования в сумме 50 миллионов евро в специальный фонд города Киева. Подразумевается заключение кредитного договора с Европейским инвестиционным банком на приобретение вагонов метро КП "Киевский метрополитен".

Также на рассмотрение вынесены следующие городские целевые программы: "Забота. Навстречу киевлянам" на 2025-2027 годы, "Предотвращение и противодействие домашнему насилию", "Дети. Семья. Столица", "Столичная культура", "Содействие развитию гражданского общества", "Развитие информационно-коммуникативной сферы".

Депутаты рассмотрят МЦП "Об утверждении Городской целевой программы развития информационно-коммуникативной сферы города Киева на 2025-2027 годы".

На заседании будут отчитываться главы РГА столицы об освоении бюджета. Также депутаты услышат отчет Департамента экономики. Обсудят изменения бюджета Киева на 2024 год.

Интересный пункт в повестке дня – реорганизация коммунального предприятия "Автотранспортник" в коммунальную организацию. То есть КП было заимствовано КГГА у Деснянской РГА, теперь его перебросят непосредственно на Киевраду.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве топ-чиновники планировали тайно застроить парковую зону на Сырце. Расследование продолжается, НАБУ и САП провели обыски у ряда фигурантов, возможно связанных с руководством "Нефтегаза".