Боротьба за бюджет у Київраді: на що можуть піти гроші городян

Мільйони столичних коштів можуть направити в інші регіони

У вівторок, 11 червня, о 10 ранку почалося засідання бюджетної комісії Київської міської ради. Депутати мають розглянути ряд важливих питань, включаючи перерозподіл бюджетних коштів.

На порядок денний винесли 42 пункти. "Телеграф" розглянув найбільш резонансні питання.

На засіданні міські депутати обговорять можливість перерозподілу депутатських грошей з їхніх фондів, що викликає протистояння з боку деяких членів ради.

Чиновники розглянуть затвердження договору про передачу коштів між місцевими бюджетами, укладений між Київрадою та Чернігівською міською радою. Для відновлення наслідків збройної агресії Росії на Чернігівщині та будівництва захисних фортифікацій. Йдеться про 25 мільйонів гривень бюджетних коштів столиці.

Також договір про передачу грошей з Київради до Гірської сільради Бориспільського району на вирішення проблеми з водовідведення. На це планують виділити 15,7 мільйона гривень.

Від Києва до Конотопської міської ради (Сумська область) може надійти 13 мільйонів гривень для будівництва стаціонарної котельні в КНП "Бурштинська центральна міська лікарня" та реконструкції будівлі дитячого відділення КНП "Конотопська центральна районна лікарня ім. ак. М. Давидова".

Міські чиновники розглянуть питання можливого кредитування сумі 50 мільйонів євро до спеціального фонду міста Києва. Мається на увазі укладення кредитного договору з Європейським інвестиційним банком на придбання вагонів метро КП "Київський метрополітен".

Також на розгляд винесені такі міські цільові програми: "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки, "Запобігання та протидія домашньому насильству", "Діти. Сім'я. Столиця", "Столична культура", "Сприяння розвитку громадянського суспільства", "Розвиток інформаційно-комунікативної сфери".

Депутати розглянуть МЦП "Про затвердження Міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2025–2027 роки".

На засіданні будуть звітувати голови РДА столиці про освоєння бюджету. Також депутати почують звіт Департаменту економіки. Обговорять зміни до бюджету міста Києва на 2024 рік.

Цікавий пункт у порядку денному — реорганізація комунального підприємства "Автотранспортник" в комунальну організацію. Тобто КП було запозичене КМДА у Деснянської РДА, тепер його перекинуть безпосередньо на Київраду.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві топчиновники планували таємно забудувати паркову зону на Сирці. Розслідування триває, НАБУ і САП провели обшуки у низки фігурантів, можливо пов'язаних з керівництвом "Нафтогазу".