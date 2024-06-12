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Графики отключений в Киеве: в ДТЭК рассказали, до какого часа будут выключать свет в среду

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Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Ограничение электроснабжения в столице Новость обновлена 12 июня 2024, 09:26
Ограничение электроснабжения в столице. Фото Коллаж "Телеграфа"

Киевлян призывают экономить электричество

В среду, 12 июня, в Киеве будут применяться графики стабилизационных отключений света. Они будут действовать с 15:00 до 23:00.

Об этом сообщили в компании ДТЭК. Из-за жары возросло потребление электроэнергии.

"Город Киев, Киевская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская область: графики стабилизационных отключений завтра будут применяться с 15:00 до 23:00", — говорится в сообщении.

Компания призывает украинцев потреблять электричество экономно. Для этого включайте энергоемкие приборы не в пиковые часы с 17:00 до 00:00, а днем.

Напоминаем, просмотреть графики отключения света можно на сайте ДТЭК. Для этого нужно:

  • Перейти на сайт ДТЭК.
  • Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".
  • Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Также графики можно найти на сайте YASNO. Выполните следующие шаги:

  • Перейти на сайт YASNO.
  • Выберите свой регион в правом верхнем углу.
  • Нажмите "График возможных отключений".
  • Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Ранее "Телеграф" писал, что отключения света в Украине могут быть еще два-три года. Эксперт рассказал, что россияне сменили тактику и начали уничтожать именно генерирующие мощности.

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#Новости Киева #Отключения света #Графики отключений в Киеве #ДТЭК Киев