Графики отключений в Киеве: в ДТЭК рассказали, до какого часа будут выключать свет в среду

Киевлян призывают экономить электричество

В среду, 12 июня, в Киеве будут применяться графики стабилизационных отключений света. Они будут действовать с 15:00 до 23:00.

Об этом сообщили в компании ДТЭК. Из-за жары возросло потребление электроэнергии.

"Город Киев, Киевская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская область: графики стабилизационных отключений завтра будут применяться с 15:00 до 23:00", — говорится в сообщении.

Компания призывает украинцев потреблять электричество экономно. Для этого включайте энергоемкие приборы не в пиковые часы с 17:00 до 00:00, а днем.

Напоминаем, просмотреть графики отключения света можно на сайте ДТЭК. Для этого нужно:

Перейти на сайт ДТЭК.

Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".

Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Также графики можно найти на сайте YASNO. Выполните следующие шаги:

Перейти на сайт YASNO.

Выберите свой регион в правом верхнем углу.

Нажмите "График возможных отключений".

Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Ранее "Телеграф" писал, что отключения света в Украине могут быть еще два-три года. Эксперт рассказал, что россияне сменили тактику и начали уничтожать именно генерирующие мощности.