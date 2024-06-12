Графики отключений в Киеве: в ДТЭК рассказали, до какого часа будут выключать свет в среду
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Киевлян призывают экономить электричество
В среду, 12 июня, в Киеве будут применяться графики стабилизационных отключений света. Они будут действовать с 15:00 до 23:00.
Об этом сообщили в компании ДТЭК. Из-за жары возросло потребление электроэнергии.
"Город Киев, Киевская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская область: графики стабилизационных отключений завтра будут применяться с 15:00 до 23:00", — говорится в сообщении.
Компания призывает украинцев потреблять электричество экономно. Для этого включайте энергоемкие приборы не в пиковые часы с 17:00 до 00:00, а днем.
Напоминаем, просмотреть графики отключения света можно на сайте ДТЭК. Для этого нужно:
- Перейти на сайт ДТЭК.
- Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".
- Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.
Также графики можно найти на сайте YASNO. Выполните следующие шаги:
- Перейти на сайт YASNO.
- Выберите свой регион в правом верхнем углу.
- Нажмите "График возможных отключений".
- Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.
Ранее "Телеграф" писал, что отключения света в Украине могут быть еще два-три года. Эксперт рассказал, что россияне сменили тактику и начали уничтожать именно генерирующие мощности.