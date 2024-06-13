Света не будет несколько часов: ДТЭК о графиках отключений в Киеве

Киевлян призывают пользоваться электричеством экономно

В четверг, 13 июня, в Киеве и области будут применяться графики стабилизационных отключений. Они будут действовать с 20:00 до 22:00.

Так, свет будет отсутствовать всего несколько часов. Об этом сообщает компания ДТЭК.

"Город Киев, Киевская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская область: графики стабилизационных отключений завтра будут применяться с 20:00 до 22:00", — говорится в сообщении.

Объекты критической инфраструктуры не ограничиваются. Также предприятия, импортирующие 80% электричества для своих нужд, не попадают под ограничения.

В ДТЭК отмечают, что ситуация в энергосистеме остается тяжелой. Компания призывает украинцев потреблять электроэнергию экономно.

Напоминаем, чтобы снизить дефицит в энергосистеме используйте энергоемкие приборы не в пиковые часы с 17:00 до 00:00, а днем.

Просмотреть актуальную информацию об отключении света по вашему адресу можно на сайте ДТЭК. Для этого нужно:

Перейти на сайт ДТЭК.

Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".

Ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

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