Світла не буде декілька годин: ДТЕК про графіки відключень у Києві
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Киян закликають користуватися електрикою економно
У четвер, 13 червня, у Києві та області застосовуватимуть графіки стабілізаційних відключень. Вони діятимуть з 20:00 до 22:00.
Так, світло буде відсутнім всього декілька годин. Про це повідомляє компанія ДТЕК.
"Місто Київ, Київська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська область: графіки стабілізаційних відключень завтра будуть застосовуватись з 20:00 до 22:00", — йдеться у повідомленні.
Об'єкти критичної інфраструктури не обмежуються. Також підприємства, які імпортують 80% електрики для своїх потреб, не потрапляють під обмеження.
У ДТЕК зазначають, що ситуація в енергосистемі залишається важкою. Компанія закликає українців споживати електроенергію ощадливо.
Нагадуємо, щоб зменшити дефіцит в енергосистемі використовуйте енергомісткі прилади не в пікові години з 17:00 до 00:00, а вдень.
Переглянути актуальну інформацію про відключення світла за вашою адресою можна на сайті ДТЕК. Для цього потрібно:
- Перейти на сайт ДТЕК.
- Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".
- Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.
Раніше "Телеграф" писав, які продукти можна зберігати без холодильника, якщо немає світла. Без холоду можуть обійтись 12 категорій продуктів.