Світла не буде декілька годин: ДТЕК про графіки відключень у Києві

Киян закликають користуватися електрикою економно

У четвер, 13 червня, у Києві та області застосовуватимуть графіки стабілізаційних відключень. Вони діятимуть з 20:00 до 22:00.

Так, світло буде відсутнім всього декілька годин. Про це повідомляє компанія ДТЕК.

"Місто Київ, Київська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська область: графіки стабілізаційних відключень завтра будуть застосовуватись з 20:00 до 22:00", — йдеться у повідомленні.

Об'єкти критичної інфраструктури не обмежуються. Також підприємства, які імпортують 80% електрики для своїх потреб, не потрапляють під обмеження.

У ДТЕК зазначають, що ситуація в енергосистемі залишається важкою. Компанія закликає українців споживати електроенергію ощадливо.

Нагадуємо, щоб зменшити дефіцит в енергосистемі використовуйте енергомісткі прилади не в пікові години з 17:00 до 00:00, а вдень.

Переглянути актуальну інформацію про відключення світла за вашою адресою можна на сайті ДТЕК. Для цього потрібно:

Перейти на сайт ДТЕК.

Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".

Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Раніше "Телеграф" писав, які продукти можна зберігати без холодильника, якщо немає світла. Без холоду можуть обійтись 12 категорій продуктів.