У Києві запровадили графіки відключень електрики: актуальний список черг на найближчі дні

В енергопостачальній компанії попередили, що у графіках можливі невеликі похибки

"Укренерго" запроваджує контрольовані відключення світла по всій Україні. З 16 травня у кожному регіоні будуть застосовувати погодинні графіки відключення світла.

"Телеграф" нагадує про те, в які години та за якими адресами в Києві не буде світла. Загалом, за даними ДТЕК, у столиці три черги відключень.

Кожна з цих груп по черзі втрачає енергопостачання на чотири години. Мешканців столиці попереджають, що можливі похибки у 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.

Так, до кожної з черг відключення частково відносяться адреси у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. Тобто, різні частини одного району будуть знеструмлені у різний час згідно з графіком.

Нагадаємо, що через атаки російської армії на об’єкти енергоструктури України по всій країні 14 травня ввели відключення світла. У деяких областях вони були екстреними, а в деяких дотримувалися графіків. В енергосистемі країни не вистачало і продовжує не вистачати потужностей, щоб забезпечити споживачів електроенергією одночасно.

Також "Телеграф" розповідав про те, що під час відключень світла у Ківі почали тестувати підсвічування "мосту-хвилі". Напередодні у ДТЕК закликали економити світло.