У Києві під час війни вирішили відремонтувати закритий Південний міст: виділять кругленьку суму

Виділенні гроші підуть на ремонт лише двох естакад

У Києві планують відремонтувати закритий Південний міст. На роботи виділять майже 100 мільйонів гривень.

Відповідний тендер з'явився на порталі публічних закупівель "Prozorro". Замовником стало комунальне підприємство по ремонту й утриманню мостів і шляхів столиці "Київавтошляхміст".

Щоправда, гроші підуть на ремонт не всієї споруди, а лише двох естакад на правому березі мосту. А саме естакади "В", з боку мосту Патона, та "Н", з боку Корчуватого. На ці ремонтні роботи з бюджету міста буде виділено понад 93 мільйони гривень.

Тендерна пропозиція

Цікаво, що строк виконання робіт "з дати підписання договору до скасування воєнного стану в Україні, оголошеного Указом Президента України", проте закінчити ремонт мають не пізніше 31 грудня 2025 року.

Термін виконання робіт

Нагадуємо, Південний міст офіційно закрили для приватного транспорту 21 червня 2022 року на невизначений термін. Пояснення щодо закриття мосту відсутні, представники місцевої влади лише неодноразово підкреслювали, що дані заходи введені з метою гарантування безпеки у Києві.

Південним мостом дозволено проїзд військовому транспорту, екстреним та аварійним службам, громадському транспорту, транзитним вантажівкам, а також транспорту зі спеціальною перепусткою.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві планують відремонтувати аварійний міст Метро. Проєкт передбачає виконання протиаварійних робіт і коштуватиме бюджету 2 мільярди гривень.