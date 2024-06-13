"Кринж и позор": Елена Кравец попала в скандал из-за рекламы белья для военнослужащих в киевском метро (фото)

Соцсети бурлят от негодования

В киевском метрополитене люди обратили внимание на сомнительный рекламный баннер с ведущей Еленой Кравец, которая от имени военнослужащей рассказывает о проблемах некомфортного нижнего белья, которое, якобы, мешает ей выполнять боевые задачи на фронте. Некоторых украинцев возмутил такой "кринжовый" подход к этой теме и люди назвали это "неуважением" по отношению к женщинам-военным.

В соцсетях разгорелся нешуточный скандал, а пользователи начали обвинять бренд brabrabra и Кравец в неадекватном креативе и пиаре на теме военных.

С чего начался скандал

В январе текущего года ведущая Елена Кравец стала лицом рекламной кампании для бренда brabrabra, который совместно с "Жіночим ветеранським рухом" выпустил белье для военнослужащих.

Компания называлась "Одна за одну" и данная инициатива должна была обеспечить "качественными комплектами защитниц и актуализировать важность темы комфортного белья для женщин на передовой".

Спустя некоторое время в киевском метрополитене появились рекламные баннера с Еленой Кравец, которая рассказывает от имени женщины-военнослужащей о проблемах некомфортного белья.

На плакате можно прочесть следующую надпись: "Были моменты, когда белье не держало, и во время выполнения своих обязанностей, просто выпадали груди".

Эти слова Кравец, якобы, произносит от имени военнослужащей с позывным "Пиранька".

Данная рекламная компания вызвала шквал критики и волну хейта в соцсети. Украинцы начали массово писать о том, что данная рекламная компания — это пиар на теме военнослужащих и попросту "кринж".

Реакция соцсетей

Одним из первых обратил внимание на сомнительный баннер украинский журналист, политический деятель и военнослужащий Виктор Трегубов. Он написал по этому поводу пост под которым появились десатки гневных комментариев:

Украинцы назвали такую рекламу некорректной по отношению к женщинам-военнослужащим и окрестили подобный креатив "идиотизмом":

Военнослужащая Алина Сарнатская также прокомментировала данную рекламу в столичном метро. Девушка отметила, что "хотела бы никогда не видеть этого позора":

Военнослужащий Максим Колесников в шутливой манере поиронизировал над рекламным баннером и отметил, что подобные "креативы" — это очередной способ попиариться на теме военных:

Стоит отметить ,что в соцсети "Х" также активно начали комментировать рекламу в столичном метро с Еленой Кравец. Люди называли такие "инициативы" полной "дичью", "кринжом" и "испанским стыдом":

В Telegram-каналі "Баба с возу" (ведет журналистка Анна Ковальчук) также задались вопросом о том, в чем смысл этой "креативной" рекламы и почему от имени женщины-военной говорит гражданская:

Стоит отметить, что подобные баннера появились в столичной подземке уже около месяца назад, но практически никто сразу не обратил внимание на их содержание.

И лишь спустя некоторое время, с подачи лидеров мнений, в соцсети "проснулись" и начали активно обсуждать данную рекламную компанию:

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в элитной Софиевской Борщаговке под Киевом хотят построить школу за 420 миллионов гривен. Это будет самая дорогая школа в Украине, которая построится за государственные средства.