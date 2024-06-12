Вкусные блюда и хорошая компания: в каких киевских заведениях можно посмотреть "Евро-2024"

Главный футбольный турнир 2024 года пройдет в Германии

Уже в пятницу, 14 июня, стартует Чемпионат Европы по футболу 2024 года. Он начнется с матча страны-хозяйки против Шотландии. Сборная Украины также пробилась на турнир — наша команда начнет свой путь на Евро-2024 в понедельник, 17 июня.

Все поклонники футбола смогут болеть за нашу сборную в уютных киевских заведениях, которые организовали для фанатов трансляции на больших экранах, а также продумали интересные меню и подготовили крафтовые напитки.

Редакция "Телеграфа" собрала для своих читателей атмосферные столичные пабы, рестораны и бары, которые приглашают всех желающих болеть за сборную Украины на "Евро-24" в компании единомышленников.

Когда на "Евро-2024" будет играть сборная Украины

Наша сборная в этом году играет в группе "Е" и первый матч проведет против Румынии в понедельник, 17 июня. Из группы в матчи на вылет выйдут команды, занявшие первые 2 места, а также 4 лучших сборных, которые станут третьими в своих квартетах.

Группа Е

17.06 – 16:00 – Румыния − Украина

17.06 – 19:00 – Бельгия – Словакия

21.06 – 16:00 – Словакия − Украина

22.06 – 22:00 – Бельгия – Румыния

26.06 – 19:00 – Украина – Бельгия

26.06 – 19:00 – Словакия − Румыния

Адрес: ул. Большая Васильковская 13/1

Время работы: пн-вс, с 11.00 до 23.00

Телефон для бронирования: 098-909-30-43

Кое-что из меню: теплый салат с телятиной — 245 грн, филе кролика с белыми грибами — 275 грн, кукуруза гриль — 95 грн, ребра — от 385 грн,

пиво — от 135 грн, алкогольные коктейли — от 180 грн

Ресторан REBERBAR

REBERBAR — ресторан в центре Киева с лучшими ребрами и крафтовым пивом из собственной пивоварни и от лучших украинских производителей. Кроме пива здесь можно попробовать классические и авторские коктейли и фирменные настойки от бармена.

В REBERBAR приглашают всех желающих посетить онлайн-трансляции "Евро-2024" и вместе поболеть за нашу сборную. "Мы уже готовим сочные ребрышки и фирменное пенное для вас и ваших друзей", — отмечают организаторы.

Расписание трансляций:

17.06 в 16:00: Украина — Румыния

21.06 в 16:00: Украина — Словакия

26.06 в 19:00: Украина — Бельгия

Столы необходимо бронировать заранее.

Адреса: ул. Тростянецкая 4/2; ул. Левка Лукьяненко, 18; ул.Бассейная,15; ул.Лесковская 9-а/22; бул.Леси Украинки, 26 и пл. Контрактовая, 8

Время работы: пн-вс, с 11.00 до 23.00

Телефон для бронирования: 044-334-33-33

Кое-что из меню: пиво — от 52 грн, попкорн из мидий — 230 грн, ребра на гриле — 395 грн, вяленый сом — 215 грн,

атлантические креветки в соевом соусе — 340 грн

THIS IS ПИВБАР

THIS IS ПИВБАР — это сеть ресторанов, которая предлагает своим посетителям более 100 сортов пива со всего мира. Меню кухни разрабатывается в коллаборации с мировыми шеф-поварами и представлено разнообразными закусками, бургерами, мясными блюдами и гарнирами.

В заведениях сети будут транслировать все матчи "Евро-2024", но их можно будет посмотреть только без звука.

Матчи, в которых будет принимать участие сборная Украины будут транслироваться со звуком:

17.06 в 16:00: Украина — Румыния

21.06 в 16:00: Украина — Словакия

26.06 в 19:00: Украина — Бельгия

Есть места на открытом воздухе. Столы необходимо бронировать заранее.

Адрес: ул. Прорезная, 21

Время работы: вс-чт с 17:00 до 22:00

Телефон для бронирования: 068-506-33-48

Кое-что из меню: коктейли — от 130 грн, пиво — от 80 грн, шоты — от 35 грн, пицца — от 260 грн, сендвичи — от 130 грн, моцарелла фри — 100 грн

DoskaBar

Интерьер заведения выдержан в стиле лофт с элементами андеграунда – графитовые оттенки, желтые кресла и мебель из натурального дерева, металл и бетон в отделке.

Здесь гостям представлен широкий ассортимент коктейлей – лонг-дринки, шоты, а также авторские коктейли на основе энергетика Red Bull.

В меню бара акцент сделан на закуски, среди которых отмечают французский сэндвич, куриные крылья барбекю, сыр фри и кальмары фри.

В заведении будут транслировать все матчи "Евро-2024". В бар приглашают всех фанатов футбола и предлагают всем вместе болеть за сборную Украины.

Адрес: ул. Крещатик, 10; ул Драгоманова, 31-г; ул. Дмитриевская, 2 и ул. Спасская, 5

Время работы: пн-вс, с 12.00 до 22.00

Телефон для бронирования: 063-376-46-73

Кое-что из меню: бургеры — от 295 грн, фирменные колбаски — 250 грн, рулька — 550 грн, запеченный камамбер — 320 грн, пиво — от 75 грн

PIVNA DUMA

PIVNA DUMA — сеть ресторанов европейской и украинской кухни с собственной пивоварней. Уже более 12 лет здесь варят вкусное крафтовое пиво, используя только качественное сырье от лучших мировых импортеров солода, хмеля и дрожжей.

В меню заведения представлено множество вкусных, сытных блюд из мяса, рыбы и морепродуктов. Здесь также можно попробовать различные колбаски, которые готовят в ресторане и вкусные сеты для больших компаний.

В сети ресторанов будут транслироваться все матчи "Евро — 2024".

"Приглашаем на трансляции матчей в наши рестораны с 14.06 по 14.07. Болеть с крафтовым пивом и большим количеством закусок", — говорится в сообщении.

PIVNA DUMA

Адрес: ул. Ивана Микитенко 4-а

Время работы: пн-вт — выходной, ср — чт с 15:00 до 23:00, пт — вс с 14:00 до 23:00

Телефон для бронирования: 096-012-34-59

Кое-что из меню: кальмары фри — 149 грн, сендвичи — от 119 грн, бургеры — от 199 грн, шоты — по 99 грн, пиво — от 59 грн

Bison Bar

"Бизон Бар" — это паб, оформленный в стиле традиционного американского бара — кирпичная кладка стен, кожаные диваны, приглушенный свет. В основе меню представлены классические блюда американской кухни, среди которых есть ряд фирменных стейков, бургеры и сэндвичи.

За активной барной стойкой можно пообщаться или же заказать свежее разливное пиво. Кроме того, в алкогольной карте присутствуют различные коктейли. Гостям подают ароматные кальяны, регулярно проходят трансляции спортивных событий. В теплое время года работает летняя площадка.

В "Bison Bar" в этом году будут транслировать все матчи "Евро — 2024".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что сборная Украины не сумела попасть на Евро-2024 через групповую стадию отбора, не сумев обыграть прямого конкурента в скандальной игре. Однако Сине-желтые завоевали путевку на ЧЕ-2024 в стыковом раунде.