Самая дорогая в Украине: в элитной Софиевской Борщаговке под Киевом хотят построить школу за 420 миллионов гривен

На строительство деньги выделят из бюджета Украины

Борщаговский сельский совет Бучанского района Киевской области 12 апреля объявил тендер на строительство школы с укрытием общей ожидаемой стоимостью практически 422 миллиона гривен. Это самая дорогая школа в Украине, которая будет строиться за государственные средства.

Значительная часть финансирования будет обеспечена субвенциями из госбюджета, поскольку у Борщаговской громады нет таких средств. Об этом стало известно из опубликованного на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro тендера.

По улице Звездной в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района планируют до конца 2026 года построить общеобразовательную школу I-III ступеней со спортивным сооружением за 421,74 миллиона гривен. Объект обязательно должен быть оборудован современным укрытием.

Трехэтажную школу на 720 учеников с актовым залом на 360 мест, обеденным залом на 240 мест и стадионом с трибунами на 300 человек спроектировало ООО "А2 Проект". Проектирование заказывали еще в 2021 году, до полномасштабного вторжения, а в прошлом году проекты скорректировали, добавив укрытие.

Положительный экспертный отчет по объекту выдало ООО "Первая строительная экспертиза".

Школу должны полностью достроить и сдать в эксплуатацию до конца 2026 года. На 2024 год запланировано финансирование в размере 120,30 миллионов гривен.

Проект будет реализовать компания ЧАО "Агростроймеханизация", которая принадлежит бориспольскому бизнесмену Владимиру Шалимову. Стоит отметить, что компания выиграла тендер без конкуренции.

Бизнесмен Владимир Шалимов

По данным СМИ, сын Шалимова, Игорь Шалимов, возглавляет фракцию "Слуги народа" в Бориспольском городском совете, а штаб-квартира Киевской областной организации "Слуги народа" находится в помещении, которое принадлежит Игорю Шалимову.

Интересно, что в соседнем селе Чайки также строится школа компанией, связанной с Шалимовыми — Бориспольским комбинатом строительных материалов. Смета этого проекта составляет 288,6 миллионов гривен, из которых почти 100 миллионов уже освоено.

Тем временем дочь Владимира Шалимова, Ангелина, с началом войны поселилась в Австрии, где занимается конным спортом. Она проводит отдых в Дубае и французских Альпах и позиционирует себя как лайф-коуч.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине во время войны хотят реконструировать теплосеть на одной из улиц за 20 миллионов гривен. Аукцион пройдет 24 июня текущего года и по его результатам будет опредлен подрядчик с которым заключат договор на проведение ремонта.