У Києві заборонять продаж сигарет у кіосках: у чому причина

Рішення підтримали близько 70 депутатів

У четвер, 13 червня, Київська міська рада прийняла оновлені правила розміщення кіосків і МАФів. Крім цього у них заборонять продавати тютюнові вироби.

На планетарному засіданні депутати розглянули питання нової концепції тимчасових споруд у столиці. "За" віддали 71 голосів, 20 не голосувало, а один утримався.

Тепер торгові кіоски та пересувні кав’ярні буде заборонено встановлювати в зонах інженерних мереж. Також біля фасадів адміністративних і культових будівель, пам’ятників, фонтанів, клумб, оглядових і панорамних майданчиків, на пішохідних доріжках та алеях, біля наземних споруд метрополітену.

Разом з цим Київрада заборонить продаж тютюнових та підакцизних товарів у тимчасових спорудах. Відповідну правку вніс депутат Олександр Міщенко до прийнятого нового "Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, та внесення змін до деяких рішень Київради".

До цього ж проєкт рішення стосуватиметься тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, засобів пересувної торгівлі, станцій зарядки електромобілів, поштоматів та автоматів з продажу товарів.

Раніше "Телеграф" писав, куди можуть піти гроші киян. Депутати Київради розглянули ряд важливих питань, включаючи перерозподіл бюджетних коштів.