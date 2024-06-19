Валюта на черном рынке Киева: доллар и евро снова падают

Украинская гривна медленно укрепляется

Курс доллара постепенно опускается, вероятно, это связано с понижением спроса на валюту. Так, за сутки "бакс" упал еще на десяток копеек.

Такая же ситуация с евро, валюта дешевеет не один день подряд. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 19 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,54 грн

Евро (EUR): 43,44 грн

Злотый (PLN): 9,97 грн

Канадский доллар (CAD): 29,48 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,66 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,88 грн

Евро (EUR): 44,13 грн

Злотый (PLN): 10,12 грн

Канадский доллар (CAD): 29,79 грн

Швейцарский франк (CHF): 46,22 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 40,95 грн — продажа 40,95 грн

Евро (EUR): покупка 43,45 грн — продажа 44,19 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за минувшие сутки упал на несколько копеек.

Покупка: 40,84 грн

Продажа: 40,93 грн

Ранее Телеграф писал, что на самом деле сейчас происходит с курсом доллара в Украине. Речь идет о медленной ситуативной девальвации, поэтому некоторое время американская валюта укреплялась, но говорить об очередном антирекорде не стоит.