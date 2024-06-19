Валюта на черном рынке Киева: доллар и евро снова падают
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Украинская гривна медленно укрепляется
Курс доллара постепенно опускается, вероятно, это связано с понижением спроса на валюту. Так, за сутки "бакс" упал еще на десяток копеек.
Такая же ситуация с евро, валюта дешевеет не один день подряд. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 19 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,54 грн
Евро (EUR): 43,44 грн
Злотый (PLN): 9,97 грн
Канадский доллар (CAD): 29,48 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,66 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 40,88 грн
Евро (EUR): 44,13 грн
Злотый (PLN): 10,12 грн
Канадский доллар (CAD): 29,79 грн
Швейцарский франк (CHF): 46,22 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 40,95 грн — продажа 40,95 грн
Евро (EUR): покупка 43,45 грн — продажа 44,19 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за минувшие сутки упал на несколько копеек.
Покупка: 40,84 грн
Продажа: 40,93 грн
Ранее Телеграф писал, что на самом деле сейчас происходит с курсом доллара в Украине. Речь идет о медленной ситуативной девальвации, поэтому некоторое время американская валюта укреплялась, но говорить об очередном антирекорде не стоит.