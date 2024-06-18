Очередной антирекорд? Что на самом деле сейчас происходит с курсом доллара в Украине

До конца года Кабмин запланировал стоимость $1 в 42 гривны

В Украине происходит медленная ситуативная девальвация, поэтому некоторое время курс доллара США укреплялся, но говорить об очередном антирекорде не стоит. Это явление связано с решением Нацбанка ослабить валютные ограничения, когда в начале весны Украине предоставили финансовую помощь страны-партнеры.

Однако затем регулятор решил поднять стоимость американского доллара, из-за чего и произошло постепенное подорожание иностранной валюты. Об этом редактор делового журнала "Деньги.ua" Александр Крамаренко рассказал журналисту Денису Безлюдько в программе "Телеграфа" под названием "#ПроДеньги".

Доллар США побил рекорд?

"Что мы видим сейчас примерно. Это относительно рекорда. Я бы сказал так: смотрим на реальный курс доллара к гривне. А реальный курс — это то, что в обменниках. Мы же понимаем, что те 36,6 это была довольно искусственная история до осени прошлого года… Я бы сказал о том, что наличный доллар стоил существенно дороже примерно полтора года назад. Поэтому говорить о рекордах я бы не торопился", — ответил Крамаренко на вопрос об очередном "антирекорде" курса доллара к гривне.

Эксперт обратил внимание на сигнал от специалистов Международного валютного банка (МВФ). На прошлой неделе прошла миссия специалистов МВФ и в ближайшие дни станет известно, получит ли Украина более 2 млрд долларов.

"У нас достаточно сильный сигнал. Нормально прошла миссия специалистов МВФ на прошлой неделе. На текущей неделе, я думаю, где-то до пятницы, мы точно будем знать результаты встречи с делегацией МВФ в Варшаве. Это традиционно, встречаемся не в Киеве, а в Варшаве. Они боятся ездить в Киев.

Если все будет окей, то в конце июня Украина получит 2,2 млрд долларов. Это такой нормальный кусок, который обычно закрывает вопрос по внешнему притоку валюты в месяц", — сказал Крамаренко.

Редактор также отметил важность удержания ситуации с энергетикой. На это направление может пойти много иностранной валюты. Валютная выручка от экспортеров начнет поступать с конца августа. То есть, курс доллара и дальше будет колебаться.

В любом случае Кабмин запланировал до конца года стоимость $1 в 42 гривны. Однако это пессимистический прогноз.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сейчас для Украины существует риск дефолта. Некоторые важные переговоры для нашей страны затягиваются.