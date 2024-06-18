Доллар "поплыл": сколько стоит валюта в обменниках Киева

Украинская гривна постепенно укрепляется

На валютном рынке ситуация стабилизировалась. Доллар медленно падает и уже спустился ниже 41 гривны.

Евро тоже дешевеет. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 18 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,64 грн

Евро (EUR): 43,53 грн

Злотый (PLN): 9,98 грн

Канадский доллар (CAD): 29,56 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,55 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,94 грн

Евро (EUR): 44,17 грн

Злотый (PLN): 10,14 грн

Канадский доллар (CAD): 29,80 грн

Швейцарский франк (CHF): 46,04 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 40,55 грн — продажа 41,07 грн

Евро (EUR): покупка 43,45 грн — продажа 44,22 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за минувшие сутки упал на десяток копеек.

Покупка: 40,90 грн

Продажа: 40,99 грн

Ранее "Телеграф" писал, в каких пределах ожидается курс доллара на этой неделе. Американская валюта не будет стоять на месте.