Валюта на чорному ринку Києва: долар та євро знову падають
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Українська гривня повільно зміцнюється
Курс долара поступово опускається, ймовірно, це пов'язано зі зниженням попиту на валюту. Так, за добу "бакс" упав ще на десяток копійок.
Така ж ситуація з євро, валюта дешевшає не один день поспіль. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 19 червня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 40,54 грн
Євро (EUR): 43,44 грн
Злотий (PLN): 9,97 грн
Канадський долар (CAD): 29,48 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,66 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 40,88 грн
Євро (EUR): 44,13 грн
Злотий (PLN): 10,12 грн
Канадський долар (CAD): 29,79 грн
Швейцарський франк (CHF): 46,22 грн
Курс у банках
Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.
Долар США (USD): купівля 40,95 грн — продаж 40,95 грн
Євро (EUR): купівля 43,45 грн — продаж 44,19 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за минулу добу впав на декілька копійок.
Купівля: 40,84 грн
Продаж: 40,93 грн
Раніше "Телеграф" писав, що насправді зараз відбувається з курсом долара в Україні. Йдеться про повільну ситуативну девальвацію, тому певний час американська валюта зміцнювалася, але говорити про черговий антирекорд не варто.