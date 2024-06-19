Валюта на чорному ринку Києва: долар та євро знову падають

Українська гривня повільно зміцнюється

Курс долара поступово опускається, ймовірно, це пов'язано зі зниженням попиту на валюту. Так, за добу "бакс" упав ще на десяток копійок.

Така ж ситуація з євро, валюта дешевшає не один день поспіль. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 19 червня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,54 грн

Євро (EUR): 43,44 грн

Злотий (PLN): 9,97 грн

Канадський долар (CAD): 29,48 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,66 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,88 грн

Євро (EUR): 44,13 грн

Злотий (PLN): 10,12 грн

Канадський долар (CAD): 29,79 грн

Швейцарський франк (CHF): 46,22 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 40,95 грн — продаж 40,95 грн

Євро (EUR): купівля 43,45 грн — продаж 44,19 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за минулу добу впав на декілька копійок.

Купівля: 40,84 грн

Продаж: 40,93 грн

Раніше "Телеграф" писав, що насправді зараз відбувається з курсом долара в Україні. Йдеться про повільну ситуативну девальвацію, тому певний час американська валюта зміцнювалася, але говорити про черговий антирекорд не варто.