В Киеве киллер стрелял в казахского оппозиционного журналиста: жена Садыкова рассказала о его состоянии (видео)

Мужчине сделали сложную операцию

Известный казахский журналист-оппозиционер Айдос Садыков, которого в Киеве в упор расстрелял киллер, находится в состоянии комы в больнице. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, а врачи никаких прогнозов пока не дают.

Как оказалось, в журналиста стреляли с очень близкого расстояния и попали в область головы. О деталях покушения на Садыкова и о его состоянии рассказала в комментарии "Киев 24" его жена Наталья Садыкова.

На данный момент Айдос Садыков находится в больнице в тяжелом состоянии — ему сделали сложную операцию. Мужчина лежит в реанимационном отделении и пребывает в коме. Врачи, к сожалению, никаких прогнозов не дают.

Также Наталья отметила, что в ее мужа стреляли с близкого расстояния и попали в голову, поэтому ранение действительно очень серьезное. Киллер при этом использовал пистолет с глушителем.

Ранее Наталья Садыкова выразила уверенность в том, что организатором и "заказчиком" нападения на ее мужа является президент Казахстана Токаев.

"В Айдоса стреляли в центре украинской столицы. Нагло, цинично, средь бела дня, на глазах у свидетелей. Это произошло, когда Айдос за рулем заезжал во двор нашего дома. Я сидела рядом, на пассажирском сидении", — сообщила она.

Жена оппозиционера также отмечает, что пострадавший всегда защищал интересы казахов и оставался честным и справедливым.

"Я уверена, что заказчик этого покушения — президент Казахстана Токаев", — отметила Наталья.

Она также рассказала, что угрозы им поступали регулярно и к ее мужу даже подходили неизвестные на улице.

"Мы освещали, как Казахстан стал задним двором путинского режима. Все подсанкционные товары, помощь с начала войны в Украине идет через Казахстан. Токаев — это ближайший соратник Путина… Только президенту Казахстана выгодно нападение", — резюмировала Наталья.

Как сообщалось ранее, во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева киллер подбежал к припаркованному автомобилю и несколько раз выстрелил в мужчину, который сидел в салоне. Позже появилась информация, что убить пытались известного казахского оппозиционера, журналиста и активиста Айдоса Садыкова.

Мужчина с семьей с 2014 года проживает в Киеве и имеет в Украине официальный статус беженца. На своем YouTube-канале "Бәсе", который Садыков вел вместе с женой Натальей, регулярно публиковались видео с критикой в адрес властей Казахстана.

Поиски нападавшего продолжаются.

Место преступления

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве дельцы похитили врача-кардиолога и требовали у него 2 миллиона долларов. Злоумышленники заранее спланировали похищение 66-летнего мужчины. Похитители могут провести 12 лет за решеткой.