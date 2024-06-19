У Києві кілер стріляв у казахського опозиційного журналіста: дружина Садикова розповіла про його стан (відео)

Чоловіку зробили складну операцію

Відомий казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков, якого в Києві впритул розстріляв кілер, перебуває у стані коми в лікарні. Його стан оцінюється як украй тяжкий, а лікарі жодних прогнозів поки що не дають.

Як виявилось, у журналіста стріляли з дуже близької відстані та кулі потрапили в область голови. Про деталі замаху на Садикова та про його стан розповіла у коментарі "Київ 24" його дружина Наталія Садикова.

На даний момент Айдос Садиков перебуває у лікарні у тяжкому стані – йому зробили складну операцію. Чоловік лежить у реанімаційному відділенні та знаходиться в комі. Лікарі, на жаль, жодних прогнозів не дають.

Також Наталя зазначила, що у її чоловіка стріляли зблизька і потрапили в голову, тому поранення у Садикова вкрай важке. Кілер при цьому використовував пістолет із глушником.

Раніше Наталія Садикова висловила впевненість у тому, що організатором та "замовником" нападу на її чоловіка є президент Казахстану Токаєв.

"В Айдоса стріляли в центрі української столиці. Нахабно, цинічно, серед білого дня, на очах у свідків. Це сталося, коли Айдос за кермом заїжджав у двір нашого будинку. Я сиділа поряд, на пасажирському сидінні", — повідомила вона.

Дружина опозиціонера також зазначає, що постраждалий завжди захищав інтереси казахів та залишався чесним та справедливим.

" Я впевнена, що замовник цього замаху — президент Казахстану Токаєв", — зазначила Наталія.

Вона також розповіла, що погрози їм надходили регулярно і до її чоловіка навіть підходили невідомі на вулиці.

"Ми висвітлювали, як Казахстан став заднім двором путінського режиму. Усі підсанкційні товари, допомога з початку війни в Україні йде через Казахстан. Токаєв — це найближчий соратник Путіна… Тільки президенту Казахстану вигідний напад", — резюмувала Наталя.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва кілер підбіг до припаркованого автомобіля та кілька разів вистрілив у чоловіка, який сидів у салоні. Пізніше з’явилася інформація, що вбити намагалися відомого казахського опозиціонера, журналіста та активіста Айдоса Садикова.

Чоловік із сім’єю з 2014 року проживає в Києві та має в Україні офіційний статус біженця. На своєму YouTube-каналі "Бәсе", який Садиков вів разом із дружиною Наталією, регулярно публікувалися відео з критикою на адресу влади Казахстану.

Пошуки нападника продовжуються.

Місце злочину

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві ділки викрали лікаря-кардіолога та вимагали у нього 2 мільйони доларів. Зловмисники наперед спланували викрадення 66-річного чоловіка. Викрадачі можуть провести 12 років за ґратами.