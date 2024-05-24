Киевская кольцевая электричка меняет график на все лето: как будут курсировать поезда (схема)
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В будни и на выходных электропоезда будут двигаться по-разному
В Киеве кольцевая электричка временно меняет график движения из-за строительства тоннеля. Изменения будут действовать с 24 мая по 12 августа.
Об этом сообщает Kyiv City Express. Речь идет о строительстве тоннеля для съезда с нового Подольско-Воскресенского моста.
"Временно меняем график движения Киевской кольцевой электрички, чтобы дать Киеву возможность улучшить городскую мобильность", — говорится в сообщении.
В будни
Электропоезда будут курсировать полным кольцом каждый час. Во время "пик" утром и вечером получасовые рейсы будут осуществляться только на станциях Святошино — Вокзальная — Дарница в обе стороны.
На выходных
Поезда не будут курсировать со станции Почайна в Никольскую Слободку. Эти станции станут конечными. Поэтому для того, чтобы доехать, например, из Сырца на Русановку, нужно будет пользоваться южной частью "кольца" через Святошино, Вокзальную и Выдубичи.
Kyiv City Express извиняется за логистические неудобства и надеется на понимание. Также отмечает, что завершение строительства моста разгрузит дороги и улучшит логистику для всех киевлян.
В соцсетях пишут, что в первый день смены движения кольцевой электрички, на станциях очень много людей. Толпа собралась не на одной остановке.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на улице Богатырская начался капитальный ремонт. В настоящее время перекрыт участок от улицы Луговой, а именно от пивзавода "Оболонь" и до Большой Окружной дороги.