Киевская кольцевая электричка меняет график на все лето: как будут курсировать поезда (схема)

В будни и на выходных электропоезда будут двигаться по-разному

В Киеве кольцевая электричка временно меняет график движения из-за строительства тоннеля. Изменения будут действовать с 24 мая по 12 августа.

Об этом сообщает Kyiv City Express. Речь идет о строительстве тоннеля для съезда с нового Подольско-Воскресенского моста.

"Временно меняем график движения Киевской кольцевой электрички, чтобы дать Киеву возможность улучшить городскую мобильность", — говорится в сообщении.

В будни

Электропоезда будут курсировать полным кольцом каждый час. Во время "пик" утром и вечером получасовые рейсы будут осуществляться только на станциях Святошино — Вокзальная — Дарница в обе стороны.

На выходных

Поезда не будут курсировать со станции Почайна в Никольскую Слободку. Эти станции станут конечными. Поэтому для того, чтобы доехать, например, из Сырца на Русановку, нужно будет пользоваться южной частью "кольца" через Святошино, Вокзальную и Выдубичи.

Kyiv City Express извиняется за логистические неудобства и надеется на понимание. Также отмечает, что завершение строительства моста разгрузит дороги и улучшит логистику для всех киевлян.

В соцсетях пишут, что в первый день смены движения кольцевой электрички, на станциях очень много людей. Толпа собралась не на одной остановке.

Много людей на станциях после смены графика электрички

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на улице Богатырская начался капитальный ремонт. В настоящее время перекрыт участок от улицы Луговой, а именно от пивзавода "Оболонь" и до Большой Окружной дороги.