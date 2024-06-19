В Киеве демонтировали популярный McDonald's: что происходит на месте стройки (видео)

Ресторан ждет масштабная реконструкция

В Киеве уже практически полностью демонтировали один из самых популярных ресторанов сети McDonald's расположенный на Вокзальной площади возле Центрального железнодорожного вокзала. Как оказалось, заведение закрыли на масштабную реконструкцию и решили на его месте возвести полностью новое здание.

Интересно, что именно этот ресторан ежегодно входил в пятерку самых посещаемых McDonald's в Украине. О ходе строительных работ рассказали журналисты "Киев 24".

Известно, что McDonald's возле Центрального киевского ж/д вокзала собираются кардинально преобразовать. Строительные работы здесь планируют завершить уже через пять месяцев — не позднее ноября 2024 года.

На данный момент, на месте двухэтажного ресторана быстрого питания практически ничего осталось — здание практически полностью демонтировали и рабочие приступили к вывозу строительного мусора.

После масштабного строительства ресторан на Вокзальной кардинально изменится. В помещении будет новый дизайн, а основной зал сможет вместить одновременно 195 человека. Также будет построена просторная терраса на 88 посадочных мест.

Здесь будет установлено 11 двусторонних терминалов самообслуживания. Кроме этого сообщается, что в McDonald's на Вокзальной установят пассажирский лифт с прозрачными панелями. Это заведение станет первым заведением McDonald's в Украине с пассажирским лифтом.

Что происходит на площадке и как киевляне относятся к масштабному строительству — смотрите в сюжете "Киев 24":

Напомним, McDonald's в Украине — лидер среди ресторанов специализирующихся на фастфуде. Первое заведение сети было открыто в 1997 году именно в Киеве.

В день открытия возле McDonald's собрались толпы людей, которые хотели попробовать "заморские" гамбургеры, картошку-фри и колу. Люди собирались перед входом за несколько часов до официального открытия и выстаивали в очередях по несколько часов.

МакДональдз ежегодно входит в перечень крупнейших налогоплательщиков в Украине, а также в перечень лучших работодателей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел первый McDonalds в Киеве. Открытие первого McDonalds в Киеве вызвало огромный ажиотаж среди населения — перед входом в заведение собралась километровая очередь, места в которой начали занимать с раннего утра.