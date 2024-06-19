Графики отключений в Киеве: в ДТЭК рассказали, будут ли выключать свет в четверг

Специалисты прогнозируют высокий уровень потребления

В четверг, 20 июня, в Киеве и области будут применяться почасовые графики отключений света. Они будут действовать на протяжении всех суток.

Так, свет будут выключать с 00:00 до 24:00. Об этом сообщили в компании ДТЭК.

В энергосистеме прогнозируется значительный дефицит. Причиною станет высокий уровень потребления электроэнергии из-за жары и рабочих дней.

Ограничения будут действовать как для промышленных, так и бытовых потребителей. Не будут прерывать только энергопитание объектов критической инфраструктуры.

Отметим, в "Укрэнерго" рассказывали, что ориентировочно значительный дефицит будет наблюдаться до конца июля, пока из планового ремонта не выйдут энергоблоки атомных электростанций. В компании предупреждали, что графики отключений будут действовать особенно вечером.

Украинцев призывают пользоваться электричеством экономно. Чтобы уменьшить дефицит, используйте энергоемкие приборы не в пиковые часы с 17:00 до 00:00, а днем.

Напоминаем, что просмотреть графики отключения света можно на сайте ДТЭК. Для этого нужно сделать несколько шагов:

Перейти на сайт ДТЭК.

Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".

Ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве втрое сократили перечень многоэтажек, подключенных к линиям критической инфраструктуры. В ДТЭК рассказывают, что делают все, чтобы графики отключения были максимально справедливы для всех потребителей.