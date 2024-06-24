Курс доллара колеблется: сколько стоит валюта в киевских обменниках

Украинская гривна пытается укрепиться

Курс доллара медленно опускается, но еще не упал ниже 40 гривен. Ситуация развивается согласно режиму "управляемой гибкости".

Евро тоже дешевеет, за выходные потерял более 20 копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 24 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,44 грн

Евро (EUR): 43,23 грн

Злотый (PLN): 10,00 грн

Канадский доллар (CAD): 29,54 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,32 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,80 грн

Евро (EUR): 43,94 грн

Злотый (PLN): 10,11 грн

Канадский доллар (CAD): 29,67 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,66 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 40,37 грн — продажа 40,88 грн

Евро (EUR): покупка 43,33 грн — продажа 44,06 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за выходные упал на несколько копеек.

Покупка: 40,76 грн

Продажа: 40,84 грн

Ранее "Телеграф" писал, подскочит ли доллар к 42 гривне до конца года. Прогноз ухудшился по некоторым причинам, например, негативные настроения населения по повышению тарифов на свет и сезонное уменьшение экспорта сельхозпродукции.