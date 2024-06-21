В Киеве надолго перекроют важную магистраль: причина, карта

Ограничат движение в первой и частично второй полосах

В пятницу, 21 июня, в Киеве будет частично ограничено движение транспорта на Северном мосту через реку Днепр. Ограничения будут действовать полтора месяца.

Об этом сообщает УК "Киевавтодор". Движение перекроют в 12:00 21 июня и до 00:00 10 августа.

Ограничения коснутся первой и частично второй полосы по направлению с левого на правый берег. Причиной перекрытия явилась необходимость выполнения работ по текущему ремонту.

Также 21 июня с 08:00 до 17:00 на улице Эстонской будут проводиться работы по обустройству верхнего слоя покрытия проезжей части. Будет действовать временное ограничение движения транспорта, а именно в пределах от улицы Мечты до улицы Даниила Щербаковского (Шевченковский район).

Напомним, что на улице Новопольевой тоже 21 июня будет ограничено движение транспорта из-за проведения работ по ремонту дорожного покрытия. Ограничения будут действовать на участке от улицы Пост-Волынской до улицы Олексы Гирныка (Соломенский район).

"Киевавтодор" извиняется за временные неудобства. Киевлян просят учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на несколько дней ограничат движение по оживленной улице. Здесь специалисты будут проводить масштабные ремонтные работы. Жителей и гостей столицы просят внимательно отнестись к этой информации и планировать заранее свой маршрут.