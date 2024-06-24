У Києві цього тижня пройдуть продуктові ярмарки: адреси та райони

Вас порадують не лише широким асортиментом, а й помірними цінами

Цього тижня, з 25 по 30 червня, мешканців та гостей столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки, які відбуватимуться у різних районах Києва. Усі охочі зможуть тут придбати різноманітну продукцію: овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.

Про це повідомляють у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Ярмарки проходитимуть з дотриманням правил безпеки, як того вимагають умови воєнного стану.

Зазначимо, що ціни на продуктових ярмарках значно нижчі ніж у магазинах та супермаркетах. Крім цього, тут можна особисто поспілкуватися із фермерами та поласувати домашньою продукцією.

Перед тим як відвідати ярмарки, рекомендуємо вам уважно ознайомитися з переліком локацій, на яких вони будуть організовані.

Сільськогосподарські ярмарки цього тижня пройдуть за такими адресами:

Також можна відвідати комунальні ринки:

Бессарабський ринок – Бессарабська площа, 2;

Володимирський ринок – вул. Антоновича, 115;

Житній ринок – вул. Верхній Вал, 16.

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштуватиме борщовий набір на Столичному ринку. На прилавках Києва досі дорожчає морква та цибуля.