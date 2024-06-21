Инфраструктурный коллапс: эксперт рассказала, что не так с мостами и подземкой в Киеве

"Это следствие бездействия последних 30 лет", Минюкова

Инфраструктура украинской столицы находится в критическом состоянии. Власти не принимают никаких мер по ее выводу из аварийного режима.

Так считает блогер и специалист по мостам Анна Минюкова. По ее словам, то, что сейчас происходит с инфраструктурой — это следствие бездействия последних 30 лет.

Она подчеркивает, что некомпетентность и безразличие руководства департамента транспортной инфраструктуры КГГА только усугубляют ситуацию.

"Директором департамента не ведется никакая работа по планированию и расстановке приоритетов, привлечению международного финансирования, созданию конкуренции рынка и антикоррупционному контролю", — отмечает эксперт.

Минюкова считает, что провал лестничных пролетов, экстренное закрытие метро на ремонт, невыполнение подрядчиками гарантийных обязательств – все это воспринимается руководством департамента как рутинные события, не требующие решительных действий.

Мост на проспекте Воздушных Сил

Эксперт отмечает, что нет четкой программы развития транспортной инфраструктуры. Единая городская целевая программа, МЦП транспорт, до сих пор не утверждена и не финансируется. Также Минюкова напомнила о неэффективности работы государственных институций.

"Чем закончилась работа комиссии СНБО по обследованию всех мостов? Пиаром и фото. Никаких планов, программ, выделения приоритетов и финансирования не состоялось. Кроме того, государственный институт, занимающийся обследованием, не имеет достаточного финансирования для своей работы", — отмечает эксперт.

Минюкова отмечает, что инфраструктура Киева может и должна развиваться в результате объединенных усилий — города и государства. Нужна программа и решительные действия, чтобы спасти инфраструктуру, построенную еще при СССР, от окончательного разрушения.

"А когда единственная цель государства — задушить город уголовными производствами, то ничего хорошего, конечно, не будет происходить", – заключает эксперт.

В комментариях началась дискуссия под постом Минюковой. Пользователи сети иронически шутят о постоянно не хватает бюджета города.

Разговор зашел о руководителях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Также читатели упомянули о новых развязках в Киеве, в частности, на улице Богатырская.

Ранее "Телеграф" писал, что эксперты высказали свое мнение по поводу обвала путепровода на проспекте Воздушных сил. Они считают, что более 60% мостов в Киеве — аварийные.