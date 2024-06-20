"Более 60% мостов в Киеве - аварийные": эксперты высказали свое мнение по поводу рухнувшего путепровода (видео)

В результате ЧП просто чудом никто не пострадал

Власти Киева не уделяют должного внимания аварийной инфраструктуре города и вовремя не ремонтируют мосты. Именно это, по мнению эксперта, и могло стать основной причиной обрушения части путепровод на проспекте Воздушных сил.

Также стало известно, что в столице более 60% мостов имеют критический уровень аварийности. Об этом журналистам рассказал председатель постоянной комиссии киевского горсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко.

По словам чиновника, нынешняя власть в Киеве — безответсвенная, так как в городе реализуются лишь "небольшие проекты, которые создают вау-эффект". И это происходит вместо того, чтобы содержать аварийную инфраструктуру и вовремя чинить мосты.

"Мы стали свидетелями безответственности и бездеятельности городских властей, а также отсутствия элементарных управленческих качеств и внятной стратегии развития Киева", — подчеркнул Витренко.

По его словам, более 60% мостов в Киеве имеют 5-ый (критический) уровень аварийности.

"Город реализует небольшие проекты, которые создают вау-эффект. Это все происходит вместо того, чтобы содержать аварийную инфраструктуру и чинить аварийные мосты", — заявил Витренко.

Также свое мнение по поводу обрушения пешеходной части Воздухофлотского путепроводу, которая упала на проезжую часть, высказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Он заявил, что "квинтэссенция работы киевской власти последних лет заключается в том, что все разрушается и сыпется".

Эксперт не верит в слова инженера, которая ранее утверждала, что в Киеве "2-3 раза в неделю проводится проверка всех 96 мостов". Попенко считает, что это физически нереально и является ложью.

Также, по его словам, одна труба на разрушенном мосту была незаконной, и он предположил, что это могло стать причиной обвала.

"Эта труба, кстати, незаконная. По проекту ее здесь не должно быть. Я это точно знаю, так как изучал этот вопрос. Возможно она и стала одной из причин произошедшего", — резюмировал Попенко.

Напомним, в среду, 19 июня, в Киеве обрушилась пешеходная часть моста прямо на проезжую часть. Событие произошло на проспекте Воздушных сил.

В результате обвала упала железобетонная балка и перегородила движение в обе стороны под путепроводом. К счастью, никто не пострадал.

Место обрушения

Путепровод на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве открылся "портал в потусторонний мир" глубиной около 3 метров. Горожане просят хотя бы оградить опасный участок от детей.