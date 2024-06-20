"Мистический" обвал моста в Киеве: в КГГА рассказали, были ли предпосылки
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Мост постоянно обследовали
Путепровод на проспекте Воздушных сил в Киеве рухнул прямо на проезжую часть по неизвестным причинам. Специалисты "Киевавтодормоста" регулярно обследовали конструкцию моста.
Об этом заявил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Кульбако в эфире телеканала "Киев24". Он отмечает, что предпосылок для обрушения не было.
"Не было установлено никаких причин, почему ситуация может случиться", — рассказал Кульбако.
Также он подчеркнул, что специалисты основательно изучают и анализируют инцидент, а выводы будут позже.
Ведущая предположила, если никаких предпосылок обрушения не было и специалисты все время проверяли мост, могла ли быть это диверсия. В ответ Кульбако сказал, что так не думает.
"Не думаю, что это диверсия. Но дождемся выводов специалистов", — добавил заместитель директора Департамента.
Напомним, в среду, 19 июня, в Киеве обрушилась пешеходная часть моста прямо на проезжую часть. Событие произошло на проспекте Воздушных сил.
В результате обвала упала железобетонная балка и перегородила движение в обе стороны под путепроводом. К счастью, никто не пострадал.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве открылся "портал в потусторонний мир" глубиной около 3 метров. Горожане просят хотя бы оградить опасный участок от детей.