"Мистический" обвал моста в Киеве: в КГГА рассказали, были ли предпосылки

Мост постоянно обследовали

Путепровод на проспекте Воздушных сил в Киеве рухнул прямо на проезжую часть по неизвестным причинам. Специалисты "Киевавтодормоста" регулярно обследовали конструкцию моста.

Об этом заявил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Кульбако в эфире телеканала "Киев24". Он отмечает, что предпосылок для обрушения не было.

"Не было установлено никаких причин, почему ситуация может случиться", — рассказал Кульбако.

Также он подчеркнул, что специалисты основательно изучают и анализируют инцидент, а выводы будут позже.

Ведущая предположила, если никаких предпосылок обрушения не было и специалисты все время проверяли мост, могла ли быть это диверсия. В ответ Кульбако сказал, что так не думает.

"Не думаю, что это диверсия. Но дождемся выводов специалистов", — добавил заместитель директора Департамента.

Напомним, в среду, 19 июня, в Киеве обрушилась пешеходная часть моста прямо на проезжую часть. Событие произошло на проспекте Воздушных сил.

В результате обвала упала железобетонная балка и перегородила движение в обе стороны под путепроводом. К счастью, никто не пострадал.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве открылся "портал в потусторонний мир" глубиной около 3 метров. Горожане просят хотя бы оградить опасный участок от детей.